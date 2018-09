Final Fantasy Crystal Chronicles - Koop-JRPG kommt als Remaster für PS4 & Switch

Die Final Fantasy-Reihe hat über die Jahre immer wieder auch Spin-offs spendiert bekommen, die einen ganz eigenen Ansatz verfolgt haben. Dazu gehört definitiv auch Final Fantasy Crystal Chronicles dem Action-Rollenspiel, das 2003 für den Nintendo GameCube erschien. Wer wollte, konnte nämlich mit drei Freunden in das Koop-Abenteuer starten.

Im Rahmen der Tokyo Game Show wurde nun enthüllt, dass Final Fantasy Crystal Chronicles als Remastered Edition zurückkehren wird. Die Neuauflage wird grafisch aufpoliert und erscheint 2019 für PS4 und Nintendo Switch.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition is more beautiful than ever and coming to #NintendoSwitch and #PlayStation 4 in 2019! pic.twitter.com/hwfldVLYRO