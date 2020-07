Find Your Next Game: Wir sagen Danke & stellen euch eine letzte Frage

Hui, was für ein Monat. Nachdem die E3 2020 offiziell abgesagt wurde, war die Bestürzung erstmal groß, immerhin ist die weltweit größte Spielemesse auch bei uns ein bedeutendes Event. "Keine E3? Na gut, machen wir eben unsere eigene Veranstaltung!", dachten wir uns und fingen an eigene Ideen zu entwickeln, aus denen schlussendlich Find Your Next Game wurde.

Ihr habt Feedback zu Find Your Next Game? Teilt es uns in unserer kurzen Umfrage mit!

Einen Monat lang haben wir euch den wohl längsten Messebesuch unserer Geschichte nach Hause gebracht. Jeden Tag gab es auf GamePro, GameStar und MeinMMO Spielvorstellungen, exklusive Titelstorys, Preview-Videos, Livestreams und eine ganze Menge mehr zu entdecken.

Wir sind ganz ehrlich: Das ganze Projekt war alles andere als leicht. Umso stolzer und glücklicher sind wir, dass es euch dem Feedback zufolge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns.

Ein kleiner Rückblick in Zahlen

Schauen wir doch nochmal gemeinsam zurück, was wir alles gemeinsam bei Find Your Next Game erlebt haben:

Über 100 vorgestellte Spiele

30 exklusive Enthüllungen

70 Stunden Live-Programm

123.000 Stunden Watchtime auf YouTube

152.000 Stunden Watchtime auf Twitch

Jede Menge begeisterte Spielefans und positives Feedback

Wenn wir uns die Zahlen so anschauen, wollen wir vor allem eines sagen: Danke! Wir danken euch dafür, dass ihr unsere Artikel gelesen, unsere Videos geschaut und in unseren Livestreams kommentiert hat. Ohne euch wäre Find Your Next Game niemals möglich gewesen.

Damit wir auch in Zukunft so coole Projekte auf die Beine stellen können und aus unseren Fehlern lernen (immerhin war Find Your Next Game das erste Projekt seiner Art bei uns), möchten wir euch abschließend noch um etwas Feedback bitten und haben euch dazu eine kleine Umfrage zusammengestellt, die nur ein paar Minuten kostet und uns hilft, beim nächsten Mal noch ein bisschen besser zu werden.:

Hier geht's zur Find-Your-Next-Game-Umfrage!

Darüber hinaus könnt uns selbstverständlich auch in den Kommentaren weiteres Feedback geben. Wir freuen uns über jede Stimme und stecken schon mal die Köpfe zusammen, was wir als nächstes für euch vorbereiten. Die gamescom ist schließlich nicht mehr weit entfernt!