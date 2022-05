Bei Alternate könnt ihr jetzt das am 24. Juni für Nintendo Switch erscheinende Actionspiel Fire Emblem Warriors: Three Hopes günstig vorbestellen. Ihr zahlt nur noch 50€ statt 59,99€ und kommt somit 17 Prozent günstiger weg. Wenn man bedenkt, wie preisstabil exklusive Switch-Spiele oft auch lange nach Erscheinen noch sind, ist das für eine Vorbestellung ein sehr guter Deal. Das Angebot läuft nur bis 8 Uhr am Sonntagmorgen oder solange der Vorrat reicht. Der Versand ist in diesem Fall ausnahmsweise kostenlos. Hier findet ihr den Deal:

Was ist Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

Spielerisch ist Fire Emblem Warriors: Three Hopes der Nachfolger von Fire Emblem Warriors. Es handelt sich also nicht um ein taktisches Rollenspiel wie Fire Emblem: Three Houses, sondern um ein sogenanntes Musou-Spiel. Wir werden also vermutlich in actionreichen Echtzeitkämpfen mit sehr starken spielbaren Charakteren massenhaft Gegner niedermetzeln und uns dabei spektakulärer Spezialattacken bedienen, ganz wie in Dynasty Warriors oder in Hyrule Warriors.

Bei der Story hingegen knüpft Fire Emblem Warriors: Three Hopes tatsächlich an Fire Emblem: Three Houses an. Die Geschichte spielt nicht nur im selben Universum, es werden auch viele der bekannten Charaktere zurückkehren. Um eine direkte Fortsetzung der ohnehin geschlossenen Geschichte aus Three Houses scheint es sich jedoch nicht zu handeln. Nach den bisherigen Andeutungen zu urteilen, dürfte eher eine alternative Version der Ereignisse erzählt werden. Mehr Infos zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes findet ihr in diesem Artikel:

