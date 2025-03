Zu viert gegen die Flammen: Neues PS5-Spiel lässt euch im Koop Feuer bekämpfen – Jetzt mit Preisgarantie bei Amazon sichern!

In diesem PS5-Spiel ist Teamarbeit bei der Bekämpfung des Feuers gefragt, und zwar selbst dann, wenn ihr im Singleplayer spielt.

Schon bald könnt ihr euch auf der PS5 wieder im Team auf gefährliche Feuerwehreinsätze wagen: In Firefighting Simulator: Ignite kämpft ihr zu viert gegen die Flammen, entweder mit menschlichen Mitstreitern oder KI-Begleitern. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, bislang ist lediglich bekannt, dass das PS5-Spiel im Herbst 2025 erscheinen soll. Bei Amazon könnt ihr trotzdem bereits vorbestellen:

Wie üblich bei Amazon gibt es eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls der Preis vor dem Release noch sinken sollte, bezahlt ihr automatisch weniger. Firefighting Simulator: Ignite soll übrigens auch für PC und Xbox Series erscheinen, für diese Plattformen wurden die Vorbestellungen allerdings noch nicht gestartet.

Zu viert im Kampf gegen das Feuer: Das bietet der Feuerwehr-Simulator für PS5!

Die Brände in Firefighting Simulator: Ignite stellen euch vor sehr unterschiedliche Herausforderungen.

Bei Firefighting Simulator: Ignite handelt es sich nicht um eines jener chaotischen, auf bunten Spaß getrimmten Koop-Spiele wie Overcooked oder Moving Out, sondern um eine ernsthafte Simulation mit realitätsnaher Grafik, die euch in die Rolle eines US-Feuerwehrmanns schlüpfen lässt. Ihr könnt entweder allein oder im Koop im 4er-Team spielen. Im Singleplayer übernimmt die KI die Rollen eurer Mitstreiter.

Im Kampf gegen gefährliche Großbrände müsst ihr nicht einfach nur die Wasserschläuche auf das Feuer richten, sondern beispielsweise auch Wege finden, in versperrte Bereiche von Gebäuden vorzudringen, eingeschlossene Bewohner zu befreien und so Leben zu retten. Unter anderem bekommt ihr es mit elektrischen Bränden, brennbaren Flüssigkeiten, Fettbränden und sogar Explosionen zu tun, die euch allesamt vor unterschiedliche Herausforderungen stellen.

In Firefighting Simulator: Ignite kommen lizenzierte Fahrzeuge zum Einsatz.

Feuer, Hitze, Rauch und Wasser werden mithilfe der Unreal Engine 5 realistisch simuliert und natürlich haben die Entwickler auch eure Geräte wirklichkeitsgetreu digital nachgebaut. Ihr brecht sogar mit lizenzierten Fahrzeugen führender Hersteller zu euren Einsätzen auf.

Der 2020 erschienene Vorgänger Firefighting Simulator: The Squad erfreute sich bereits einiger Beliebtheit, hatte aber noch keine Höchstwertungen kassiert. Den neuen Teil der Reihe lässt Publisher Astragon nun bei einem anderen Studio entwickeln, nämlich bei Weltenbauer in Wiesbaden. Dieses Studio hatte zuletzt schon für den Construction Simulator (in der deutschen Version schlicht „Bau-Simulator“) sehr positives Feedback von Simulations-Fans bekommen. Man darf daher gespannt sein, was das Team mit dem Firefighting Simulator anstellt.