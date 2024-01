GTA 6: Nachdem er Rockstar mit einer Klage gedroht hat, will der 'Florida Joker' nun dem Charakter seine Stimme geben

Das ist der Charakter aus dem GTA 6-Trailer.

Der Florida Joker hat es sich jetzt wohl doch anders überlegt, aber Geld will er so oder so von GTA-Publisher Take-Two: Der Mann, der eigentlich Lawrence Sullivan heißt, hatte zunächst Geld gefordert und gedroht, nachdem er sein Pendant im Trailer zu GTA 6 entdeckt hat. Jetzt hat er eine neue Idee.

Der Florida Joker will 'seine' Rolle im Spiel sprechen

Nachdem GTA-Fans auf die Ähnlichkeit zwischen Sullivan und dem im Trailer gezeigten Charakter hingewiesen hatten, meldete dieser sich zu Wort. Zunächst verlangte er 2 Millionen Dollar von Entwicklerstudio Rockstar, beziehungsweise Take-Two, da diese sich mutmaßlich von ihm haben inspirieren lassen.

Das war aber nicht der einzige Fall, in dem der Florida Joker (auch Miami Joker genannt) von sich Reden machte. Als Entschädigung dafür, dass er in der Öffentlichkeit ständig erkannt würde, erhöhte er seinen Preis auf 10 Millionen und drohte mit einer Klage; beziehungsweise damit, den GTA 6-Hacker zu befreien, der aktuell einsitzt (via gamesradar.com).

Nun hat Sullivan aber eine andere Idee. In einem Video, das ursprünglich auf TikTok gepostet wurde, schlägt er vor, dem Spielcharakter seine Stimme zu leihen. Das Video ist inzwischen auch auf X (ehemals Twitter) gelandet:

Sullivan schlägt vor, die Rolle der Figur aus dem Trailer im Spiel zu erweitern und ihn dann selbst zu sprechen. Er wendet sich mit den Worten: "Take-Two, wir müssen reden", und: "Lasst uns Geschichte schreiben", an den Publisher. Dazu will er aber eben auch ein paar Millionen und im Gegenzug nicht klagen.

Falls ihr euch übrigens fragt, ob Sullivan nicht früher im Gegensatz zum Trailer-Charakter dunkle Haare hatte: Ja, die hat er sich nämlich erst im Nachhinein gefärbt, um die Ähnlichkeit zu unterstreichen.

Die fragliche Figur wird in den ersten offiziell veröffentlichten Szenen zum Spiel nur kurz gezeigt. Sie ist in einem Polizeibericht zu sehen und wird schlicht als "Leonida Man" bezeichnet, angelehnt an das Florida Man-Meme. Ob der Charakter im Spiel selbst vorkommt oder ob er nur beispielhaft für das Setting gezeigt wurde, ist bisher unklar.