Die Entwickler von Nightdive Studios haben es sich auf die Fahne geschrieben, älteren und vielleicht sogar vergessenen Spielen einen zweiten Frühling zu bescheren. Neben dem geplanten Remake von System Shock (und dem kommenden System Shock 3) sorgten vor allem auch die Remastered-Version von Turok: Dinosaur Hunter sowie Turok 2: Seeds of Evil für Aufsehen.

Wie das Studio nun bekannt gegeben hat, steht das nächste Spiel auf dem Plan, dass mit einer HD-Frischzellenkur modernisiert wird. Schon am 31. Juli wird Forsaken Remastered veröffentlicht und bringt damit den kultigen First Person-Shooter aus der PS1- und N64-Ära mit hochauflösenden Texturen und 60 Bildern pro Sekunde zurück.

Geplant ist die Neuauflage aber nur für Xbox One und PC.

Was für ein Spiel ist Forsaken?

In Forsaken steuern wir Raumschiffe, die auf der durch ein gescheitertes Atomexperiment komplett zerstörten Oberfläche der Erde nach den letzten wertvollen Ressourcen suchen. Das shooterlastige Gameplay von Forsaken bot damals als eines der ersten Titel eine 360 Grad-Bewegungsfreiheit.

Wir können uns entweder im Singleplayer durch 15 Missionen ballern und wechseln in beliebte Multiplayer-Modi wie Deathmatch, Capture the Flag oder auch Bounty Hunt. In der neuen Online-Variante des Multiplayers können bis zu 16 Spieler gegeneinander antreten. Sämtliche exklusiven Gegner und Level der N64-Version sind in Forsaken Remastered enthalten.

Studio-Mitbegründer Stephen Kick betonte gegenüber Polygon, dass Forsaken Remastered die Version des Spiels sei, die die Entwickler von Probe Entertainment damals vor Augen hatten. 1998 habe noch die nötige Technik gefehlt, aber die sei längst da und das führe dazu, dass Forsaken Remastered jetzt "die ultimative Forsaken-Erfahrung" geworden ist.

Forsaken Remastered erscheint am 31. Juli für Xbox One und PC. Eine PS4-Version ist derzeit nicht in Planung.