"Fortnite-Akzent": Menschen entwickeln durch Fortnite wirklich eine eigene Sprachvariante, erklärt uns jetzt ein echter Sprach-Nerd

Fortnite-Spieler*innen kommunizieren ingame anders, als es zum Beispiel Valorant-Fans tun, meint der Forscher.

Wenn ihr euch in den letzten Monaten im Netz herumgetrieben habt, sind euch vielleicht auch schon Videos untergekommen, in denen es um den sogenannten Fortnite-Akzent geht. Mit diesem Phänomen hat sich jetzt auch ein waschechter Etymologe, also Sprachwissenschaftler auseinandergesetzt. Er kommt zu spannenden Ergebnissen.

Ludolekte sind Dialekte, die sich in Spielen wie Fortnite entwickeln können und auf bestimmte Art und Weise funktionieren

Darum geht's: Auf YouTube, Insta und Co. treibt der Etymology Nerd sein Unwesen. Dabei handelt es sich um eine Selbstbezeichnung der Person, die über einen Linguistik-Abschluss der Harvard-Universität verfügt und sich in erster Linie eben mit Sprache, ihren Online-Ausprägungen und dem ganzen Drumherum beschäftigt.

Der Fortnite-Akzent: In einem aktuellen Video des Etymologie-Nerds widmet er sich dem sogenannten Fortnite-Akzent. Zu diesem Zweck wurden wiederum haufenweise andere Videos von TikTok und Co. analysiert sowie jede Menge Fachliteratur gewälzt.

Es gibt wohl wirklich Anzeichen dafür, dass sich unter Fortnite-Spieler*innen eine ganz eigene Art zu sprechen entwickelt (hat). Die besteht während des Spielens vor allem aus sogenannten Response-Cries, also Antwort-Rufen, die sich durch schnelles Reden und eine scharf ansteigende Intonation auszeichnen.

"Diese Art von Antwort-Rufen wurden untersucht und sie erfüllen tatsächlich einen wichtigen Zweck als meta-linguistische Funktion: Sowohl als Reaktionen auf Stimuli im Spiel als auch als eine Art sozialer Performance für die anderen Leute im Voice Chat."

Dass die Stimme gegen Ende hin hochgeht, könnte eine ähnliche Funktion erfüllen, wie es zum Beispiel das "Over" am Ende einer Nachricht tut. So wird signalisiert, dass die Mitteilung endet.

Gleichzeitig dreht sich auch sehr viel um eine gewisse Dringlichkeit, die vermittelt wird, wenn es um Outcalls beim Spielen geht. Kein Wunder: Wollen wir unseren Teammates mitteilen, von wo auf uns geschossen wird, ist das natürlich wichtig und kann nicht warten.

Ist es ein Fortnite-, ein Shooter- oder ein Streaming-Ding?

Nicht ganz abschließend lässt sich wohl die Frage klären, ob diese Art zu sprechen wirklich rein Fortnite-spezifisch ist.

Es könnte auch gut sein, dass es sich bei der Betonung, Geschwindigkeit und Sprach-Melodie um ein Phänomen handelt, das in vielen Online-Shootern und gerade in der Online-Kommunikation eine wichtige Rolle einnimmt.

Fest steht aber, dass unterschiedliche Spiele trotzdem einen ganz eigenen Ludolekt entwickeln können. Immerhin spielen in Fortnite ganz andere Begriffe eine Rolle, als es zum Beispiel in Valorant oder Call of Duty der Fall ist.

Sind euch auch schon solche besonderen Ludolekte bei bestimmten Spielen aufgefallen?