Fortnite Ballistic startet morgen im Early Access - Startzeit, Map und alle Infos zum CSGO-Konkurrenten

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu Fortnite Ballistic.

Fortnite besteht schon lange nicht mehr nur aus dem Battle Royale-Modus. Inzwischen stecken im Spiel eine ganze Reihe eigener Spiele und Erlebnissen – von LEGO Fortnite über Rocket Racing bis hin zur kürzlichen Rückkehr von Fortnite OG.

Mit Fortnite Ballistic gesellt sich schon bald ein weiteres Spiel dazu, dessen Gameplay an den Taktik-Shooter CS:GO angelehnt ist. Wir fassen hier alles Wichtige dazu zusammen und begleiten den Early Access-Release im Live-Ticker.

Fortnite Ballistic: Early Access-Start im Live-Ticker

19:10 Uhr Einmal schlafen heißt es noch, dann könnt ihr euch in die neuen Shooter-Gefechte von Fortnite Ballistic stürzen. Um die Wartezeit zumindest etwas zu überstehen, könnt ihr euch bis dahin hier den ersten Teaser-Trailer dazu anschauen: 0:15 Vollkommen neues Fortnite-Spiel angekündigt: Ego-Shooter soll mit CSGO und Valorant konkurrieren Autoplay

Uhrzeit: Wann startet Fortnite Ballistic?

Datum : Mittwoch, der 11. Dezember

: Mittwoch, der 11. Dezember Uhrzeit: vermutlich gegen 15 Uhr deutscher Zeit

Eine offizielle Uhrzeit wurde bislang nicht bekannt gegeben. Basierend auf früheren Updates und dem Release neuer Quests und Modi dürfte Fortnite das Spiel aber sehr wahrscheinlich wieder um 15:00 Uhr veröffentlichen.

Gibt es einen Server-Down? Nein, ihr müsst euch nicht darauf einstellen, dass die Server am gleichen Tag offline gehen. Die Dateien für den neuen Spiel-Modus dürften nämlich bereits vorher mit dem neuen Update zu Version 33.10 ins Spiel kommen, wofür die Server bereits kurzzeitig offline genommen wurden:

So spielt sich Fortnite Ballistic

Fortnite Ballistic ist ein taktischer, rundenbasierter 5-gegen-5-Modus, der in Ego-Perspektive gespielt wird. Bauen gibt es hier nicht und auch Spitzhacken, Instrumente oder Fahrzeuge werden nicht unterstützt – eure Outfits, Sprays und Emotes dagegen schon.

Ihr tretet in zwei Teams an: Angreifer*innen und Verteidiger*innen. Das angreifende Team versucht die "Risspunktgerät"-Bombe an einer von zwei Positionen auf der Karte zu platzieren. Das verteidigende Team muss sie daran hindern.

Respawns gibt es nicht. Die Runde endet entweder, wenn die Bombe explodiert oder ein Team komplett eliminiert wird. Nach sechs Runden werden die Seiten gewechselt, am Ende gewinnt das Team, das sieben Runden für sich entscheiden konnte.

Daneben sammelt ihr beim Spielen auch Credits, etwa für Eliminierungen oder das Platzieren der Bombe. Davon könnt ihr euch neue Waffen und Gegenstände kaufen. Überlebt ihr die Runde, nehmt ihr eure gesammelte Ausrüstung mit – andernfalls fangt ihr wieder bei null an.

Das bietet der Early Access von Fortnite Ballistic

Zum Start gibt es in Fortnite Ballistic nur eine einzige Map, später soll es noch große Updates mit neuen Karten, Waffen und Funktionen geben.

Skyline 10 wird die erste Map für Fortnite Ballistic. (Bild: Epic Games / Fortnite)

Map: Skyline 10

Skyline 10 Diverse Waffen: Sturmgewehr, Schrotflinte, Maschinenpistole, Scharfschützengewehr, Rauchbombe, Blendgranate

Sturmgewehr, Schrotflinte, Maschinenpistole, Scharfschützengewehr, Rauchbombe, Blendgranate Flex-Gadgets: Näherungsmine, Schildblase, Spähgranate, Splittergranate, Impulsgranate

Näherungsmine, Schildblase, Spähgranate, Splittergranate, Impulsgranate Ranked-Matches und Spiele ohne Rang

Wie lange bleibt Fortnite Ballistic im Early Access? Das hat Fortnite noch nicht verraten. Allerdings soll im Early Access noch fleißig Feedback der Spieler*innen gesammelt werden, um den Modus zu verbessern. Uns dürften hier also noch einige größere Updates erwarten.