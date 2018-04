Heute ging mit dem Update 3.5.0 die neueste Version von Fortnite: Battle Royale an den Start. Die Server laufen wieder und Spieler auf PS4, Xbox One, Mobile und PC können sich jetzt an der neuen Taschenfestung erfreuen. Die nützliche Granate lässt bei ihrer Explosion eine stabile Deckung entstehen, die vor allem Fortnite-Spieler hilft, die mit dem Bau-Modus so ihre Probleme haben. Außerdem soll damit die übermächtige Lenkrakete gekontert werden können.

Kaum ist das Gegenmittel gegen die Guided Missile da, müssen die Entwickler aber schon wieder eingreifen. Mit einem kurzen Tweet gab Epic Games bekannt, dass die Lenkrakete vorerst aus dem Spiel entfernt werden muss.

Due to an animation issue with the Guided Missile, we're temporarily disabling it until we have a fix. We'll update you once it's resolved!