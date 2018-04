Wer will, kann sich ab sofort das Rabe-Outfit (Raven) im Gegenstand-Shop von Fortnite: Battle Royale kaufen.

Nach dem Skull Trooper-Outfit und dem Halo-Skin, das ihr im vor Kurzem veröffentlichten Starter-Pack für rund fünf Euro erwerben könnt, wandert mit dem Raben ein weiteres Outfit in den Store, das ebenso großen Anklang bei der Community zu finden scheint.

Obwohl viele Spieler dem dunklen Skin auf Twitter und auf Reddit ihre virtuellen Geldscheine entgegenstrecken, kritisieren andere hingegen den Preis.

Wer als Rabe über die Map des kostenlosen Battle Royale-Modus streifen will, muss nämlich 2000 V-Bucks hinblättern. Das sind umgerechnet 20 Euro. Der dazugehörige Gleiter "Gefiedeter Flieger" kostet 800 V-Bucks.

Wer das Rabe-Outfit und den passenden Hängegleiter haben, aber nichts für die kosmetischen Items blechen will, kann die benötigten V-Bucks aber auch im (kostenpflichtigen) PvE-Modus Rette die Welt farmen.

From the depths of the storm he knocks,

In the battle now he walks,

Breaking down the chamber door,

Available now, in the store.



New Raven Outfit and Feathered Flyer Glider in the shop now! pic.twitter.com/AOO8lENZYt