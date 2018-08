Wer seit dem Fortnite-Update 5.30 über die Battle Royale-Map spaziert, muss vorsichtig sein, denn es herrschen stürmische Zeiten.

Die Community berichtet von extrem lauten Blitzeinschlägen, die vom Riss im Himmel über Fortnite herrühren. Wer von den Blitzen erwischt wird, segnet das Zeitliche.

Wo kommen die Blitze plötzlich her?

Die Risse sind schuld: Wie bereits erwähnt, sammelt sich die Elektrizität der Blitzentladungen in den Rissen, die seit Beginn von Season 5 den Fortnite-Himmel schmücken.

Seit einiger Zeit beginnen die Risse aber zu schrumpfen und langsam wieder zu schließen. Je kleiner sie werden, desto mehr verrückte Dinge passieren.

A lightning strike coming from the rift just hit the southeast part of the map! What could this mean? #Fortnite pic.twitter.com/qmhlgrN9VK — LootLake.net | Everything Fortnite Battle Royale (@LootLakeBR) August 23, 2018

Wo schlagen die Blitze ein? Das Fortnite-Gewitter hält sich an bestimmte Regeln und die Blitze schlagen in regelmäßigen Abständen am immergleichen Ort ein - im Südosten der Karte.

die Blitze schlagen jede halbe Stunde ein

Einschlag ist immer vier Minuten nach einer vollen bzw. nach einer halben Stunde

die Abstände werden immer kürzer

Was hat das alles zu bedeuten?

Season 6 rückt näher: Noch sind noch ein paar Wochen übrig, bis die nächste Fortnite-Season an den Start geht. Aber bisher war die Season eher arm an größeren Story-Events.

Die Blitze könnten nun langsam etwas Schwung in die Angelegenheit bringen, denn einem Code-Leak zufolge, war für den 24. August ein entsprechendes Event geplant. Ob es sich dabei um die Blitze handelt oder ob diese nur die Vorboten sind, wissen wir noch nicht.

The Rift Shrink event was delayed to the 24th, at 4am EST... pic.twitter.com/VdYFcR86f5 — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) August 21, 2018

Was passiert, wenn die Abstände nicht mehr kleiner werden können? Schlugen die Blitze anfangs noch alle vier Stunden ein, sind wir jetzt schon bei jeder halben Stunde. Offenbar läuft also im Hintergrund ein Countdown ab, der am Ende vielleicht eine große Überraschung bringt.

Was erhofft ihr euch von den Blitzen?