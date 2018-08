Update #2:

Mittlerweile laufen die Server wieder stabil und jeder, der den neuen Patch heruntergeladen hat, kann wieder Fortnite-Matches starten. Ihr werdet übrigens gleich mit der Meldung begrüßt, dass ihr euch ein Gratis-Emote sicher könnt, wenn ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert.

Da Sicherheit immer eine gute Idee ist, ist das aber so oder so zu empfehlen.

Alle Neuerungen, die das Update 5.30 gebracht hat, findet ihr weiter unten.

Update #1:

Die Server von Fortnite sind weiterhin down, aber wie erwartet, gingen die offiziellen Patch Notes zum Update 5.30 bereits an den Start. Wir wissen nun, welche Inhalte ins Spiel kommen werden.

So funktioniert der Taschenriss: Mit dem portablen Riss können wir uns jederzeit in die Luft schleudern. Die Patch Notes geben weitere Details zur Funktionsweise preis.

In diesem neuen LTM geht es nicht darum, als letzter Überlebender vom Platz zu gehen, sondern so viele Punkte zu sammeln, wie nur möglich. Wir können Münzen einsammeln, Kisten öffnen oder auch Gegner besiegen, um Punkte auf unser Konto zu laden. Hier ein Überblick über die Punktevergabe:

Mit der Donnerwetterbüchse gibt es dann noch ein neues Sturmgewehr im Spiel, dass ordentlich Schaden austeilt und über jede Menge Munition verfügt.

Originalmeldung:

Eigentlich sollte das neue Fortnite-Update schon am Dienstag kommen, doch Epic Games verschob den Patch 5.30 auf heute, den 23. August. Die neue Fortnite-Version wird wieder eine Server-Downtime mit sich bringen, plant heute Vormittag also keine Sessions mit euren Freuen.

Epic Games hält sich an den üblichen Zeitplan und stellt die Fortnite-Server auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android und PC um 10 Uhr deutscher Zeit offline. Die Spielersuche wird wie immer schon um 9:30 Uhr gestoppt, neue Matches können dann nicht mehr gestartet werden.

Shake it up with a new item coming to Battle Royale in Patch v5.30.



Downtime starts tomorrow, August 23 at 4 AM ET (0800 GMT).