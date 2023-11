Fortnite Chapter 5 Season 1: Alle Leaks und Gerüchte zu neuen Spielmodi, Crossover-Events + Co

Fortnite startet demnächst in Kapitel 5, Season 1 und dann bekommen wir wieder viele neue Inhalte.

Aktuell schwelgen Fortnite-Fans der ersten Stunde in wohliger Nostalgie. Aber Fortnite OG bleibt uns nicht ewig erhalten, irgendwann kommt mit Sicherheit Chapter 5 und dessen Season 1. Momentan wissen wir dank diverser Leaks und Gerüchte wohl auch schon relativ genau, was uns darin alles erwarten könnte. Hier findet ihr einen kleinen Überblick zu den möglichen Inhalten des nächsten Fortnite-Kapitels.

Fortnite Kapitel 5, Season 1: Laut Leaks gibt es haufenweise neuen Content, ein Festival und mehrere Crossover-Events

Darum geht's: Aktuell bringt Fortnite die Seasons des allerersten Kapitels zurück – Inhalte aus der Zeit, als es noch gar keine Kapitel gab. Das kommt extrem gut an, Fortnite OG konnte direkt zum Launch diverse Rekorde brechen.

Jetzt hastet die Community durch die alten Seasons im Schnelldurchlauf, komplett mit der ursprünglichen Map und ihren ersten Änderungen:

0:30 Die Nostalgie-Welle in Fortnite OG geht weiter: Zockt jetzt in Season 7 und 8 rein

Was bringt Chapter 5? Das steht offiziell zwar noch nicht fest, aber es gibt schon seit Wochen diverse Gerüchte, Leaks und Datamining-Funde. Dementsprechend haben wir mittlerweile schon ein ganz gutes Bild davon, was uns erwartet. Auch wenn das Ganze natürlich noch mit der gebotenen Vorsicht zu genießen ist, bis es richtige Ankündigungen gibt (via: Insider Gaming).

Das steckt wahrscheinlich drin:

Ein Lego-Crossover: Fortnite soll ein groß angelegtes Crossover mit Lego bekommen. Das umfasst Gerüchten zufolge sogar eine Art Baumodus, der in etwa so wie Minecraft funktionieren könnte. Nur eben in Fortnite und mit Lego. Das Event soll angeblich am 7. Dezember starten, allzu viel wissen wir sonst nicht darüber.

Fortnite soll ein groß angelegtes Crossover mit Lego bekommen. Das umfasst Gerüchten zufolge sogar eine Art Baumodus, der in etwa so wie Minecraft funktionieren könnte. Nur eben in Fortnite und mit Lego. Das Event soll angeblich am 7. Dezember starten, allzu viel wissen wir sonst nicht darüber. Fortnite-Festival, Rennmodus und Rocket League-Crossover: Offenbar plant Epic, ein großes Fortnite-Festival zu feiern, das auch einen richtigen Rennspielmodus in Fortnite und ein Rocket League-Crossover beinhalten soll. Leaks zufolge geht es am 8. oder 9. Dezember damit los.

Offenbar plant Epic, ein großes Fortnite-Festival zu feiern, das auch einen richtigen Rennspielmodus in Fortnite und ein Rocket League-Crossover beinhalten soll. Leaks zufolge geht es am 8. oder 9. Dezember damit los. Rhythmus-Spiel beim Fortnite-Festival: Als Teil des Festivals erwartet uns aber wohl nicht nur ein Rennspielmodus, sondern auch noch ein Ausflug in Rhythmusspiel-Gefilde. Wie genau das funktioniert, bleibt unklar, aber der Modus soll "Harmonix" heißen.

Als Teil des Festivals erwartet uns aber wohl nicht nur ein Rennspielmodus, sondern auch noch ein Ausflug in Rhythmusspiel-Gefilde. Wie genau das funktioniert, bleibt unklar, aber der Modus soll "Harmonix" heißen. Doctor Who-Crossover: Angeblich kommen auch Doctor Who-Fans noch dieses Jahr voll auf ihre Kosten, wenn sie Fortnite spielen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Serie soll Gerüchten zufolge auch ein Fortnite-Event geplant sein. Dr. Who ist zum ersten Mal im November 1963 ausgestrahlt worden, das Jubiläumsevent könnte also noch diesen Monat stattfinden.

Angeblich kommen auch Doctor Who-Fans noch dieses Jahr voll auf ihre Kosten, wenn sie Fortnite spielen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Serie soll Gerüchten zufolge auch ein Fortnite-Event geplant sein. Dr. Who ist zum ersten Mal im November 1963 ausgestrahlt worden, das Jubiläumsevent könnte also noch diesen Monat stattfinden. Game Awards in Fortnite: Bis zum 6. Dezember könnt ihr innerhalb von Fortnite für eine von zehn Inseln abstimmen, die Fortnite-Fans gebastelt haben. Das hat zwar nur indirekt mit den Game Awards zu tun, zeigt aber, was alles innerhalb des Spiels möglich ist (via: Fortnite).

Bis zum 6. Dezember könnt ihr innerhalb von Fortnite für eine von zehn Inseln abstimmen, die Fortnite-Fans gebastelt haben. Das hat zwar nur indirekt mit den Game Awards zu tun, zeigt aber, was alles innerhalb des Spiels möglich ist (via: Fortnite). Weitere Gerüchte: Möglicherweise bekommen wir auch endlich einen First Person-Modus. Außerdem sollen Helikopter zurückkehren und eventuell besteht in Chapter 5 auch die Möglichkeit, Waffen mit Hilfe von Waffen-Mods anzupassen. Zusätzlich wurden wohl auch fliegende Reittiere in der Mache sein, aber die könnten auch erst nach Chapter 5, Season 1 kommen (via: EarlyGame).

So könnte die Map aussehen: Es gibt natürlich auch schon Leaks zur neuen Map, die uns in Fortnite Chapter 5 womöglich erwartet. Dabei handelt es sich um keine offizielle Map und sie soll auch noch unfertig sein, aber so sieht sie aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Fortnite-News findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Wann startet Chapter 5, Season 1? Das steht offiziell noch nicht fest. Aber alle Leaks und Gerüchte gehen aktuell davon aus, dass es Anfang Dezember soweit sein soll. Die aktuelle Season 5 von Chapter 4 geht wohl noch bis zum 3. Dezember. Danach steht dann Kapitel 5 Season 1 an und das dürfte die Welt von Fortnite nochmal ordentlich auf den Kopf stellen.

Wie findet ihr die bisher geleakten, möglichen Infos zu Chapter 5 in Fortnite? Worauf freut ihr euch am meisten?