Fortnite könnte Kratos in Chapter 5 Season 2 zurückbringen - Allerdings anders als zuvor

Könnte Kratos in jüngerer Form zurückkehren?

Der Multiplayer-Shooter Fortnite ist für seine zahlreichen Kollaborationen bekannt. Egal ob Dragon Ball, Dead Space oder The Witcher – das Spiel bietet zu jedem Crossover Skins, die Spieler*innen sammeln oder kaufen können.

In Chapter 2 Season 5 gab es einen besonderen Skin zu Kratos aus God of War. Der Kämpfer hatte sein Aussehen aus den jüngeren Spielen, in denen die nordische Mythologie im Vordergrund steht. Dementsprechend älter sah der Skin zu Kratos aus. Doch wie ein User nun entdeckt hat, könnte bald eine jüngere Version des Kriegsgotts folgen.

Fortnite trifft auf God of War: Kratos könnte zurückkehren

Welcher Skin könnte kommen? Wie ShiinaBR entdeckt hat, taucht das God of War aus dem Jahr 2005 in einer Umfrage zu Fortnite auf. Der Teil erschien damals für die PlayStation 2 und rückte einen jüngeren Kratos in den Fokus, der noch keinen Vollbart trug wie in der Version aus 2018.

Der junge Kratos schwingt außerdem seine Doppelschwerter statt der Axt, die wir aus God of War (2018) kennen. In God of War (2005) beginnt Kratos einen Rachefeldzug gegen den Kriegsgott Ares, der ihn dazu brachte, seine eigene Familie zu ermorden.

Die Umfragen beinhalten des Öfteren zukünftige Kollaborationen, weshalb der User jetzt glaubt, dass der junge Kratos als neuer Skin nach Fortnite kommen könnte.

Das Crossover würde deshalb so gut passen, weil es thematisch in Chapter 5 Season 2 um die griechische Mythologie geht. Auch God of War aus dem Jahr 2005 basiert auf der griechischen Mythologie, weshalb Kratos wie die Faust aufs Auge in die neue Season passen würde.

Da der Kratos-Skin aus dem Jahr 2020 nur bis März 2021 im Shop war, ist er dementsprechend begehrt. Der neue Skin könnte also ein Trost für diejenigen sein, die sich den Skin damals nicht sichern konnten.

Wann startet die neue Season? Chapter 5 Season 2 startet im Laufe des 8. März 2024 (via MeinMMO). Eine genaue Uhrzeit gibt es bislang noch nicht. Doch in den nächsten Stunden soll es bereits einen neuen Teaser geben, der die kommende Season einläutet (via Twitter).

Solltet ihr also den Battle Pass der aktuellen Season noch nicht abgeschlossen haben, habt ihr noch wenige Tage Zeit, um ihn zu komplettieren. Sobald wir weitere Informationen zur neuen Season erhalten, lassen wir es euch auf GamePro wissen.

Über welche weiteren Skins in Fortnite würdet ihr euch freuen?