Fortnite - Dataminer finden Hinweis auf baldigen Schnee im Spiel

Dataminer haben Hinweise darauf gefunden, dass es bald Schnee in Fortnite geben könnte.

Gerüchte darüber gab es schon etwas länger, denn einige Spieler hatten bereits vermutet, dass die Welt von Fortnite bald von Schnee aus einer heranziehenden Sturmfront bedeckt werden könnte.

Nun also die weiteren Hinweise durch die Dataminer.

Beim Durchforsten des Codes war man zunächst auf Schritte im Schnee gestoßen - als Soundfile. Kurz danach tauchte auf dem Twitter-Kanal Fortnite: Battle Royale Leaks ein zweiter Tweet mit den exportierten Files auf, ihr könnt sie euch unten anhören.

[LEAK | IN DEPTH PROOF] Snow will most likely come into the game according to Athena (Battle Royale) Footstep Sound Files. In the first attached picture shows Character Footstep sounds, After reading the sound asset, it'll call other snow sound files, which are highlighted [1/2] pic.twitter.com/H2bEgs8ZAJ

Below are the exported sound files that the Athena Footstep Sound files call. I made sure to check and these sounds are NOT the same as the Snow Sounds at Viking Village. So, this can conclude the fact that we will most likely see a snow map during Christmas! [2/2] pic.twitter.com/lZPAFLNTSJ