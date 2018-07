Fortnite startet in die fünfte Season, und zwar schon sehr bald. Was da auf uns zukommt, weiß allerdings niemand genau. Dafür häufen sich aber die verschiedenen Theorien, hier findet ihr die bisher gesammelten Infos. Jetzt gibt es ein neues Bild, das in Fortnite veröffentlicht wurde. Das Teaser-Bild schlägt in dieselbe Kerbe wie die seltsamen Risse und einige vermeintliche Leaks.

Erstes Bild zu Season 5 veröffentlicht

In Fortnite taucht beim Einloggen jetzt ein neues Bild auf. Beziehungsweise hat es Epic Games auch über den offiziellen Twitter-Account veröffentlicht. Es zeigt offenbar eine Kitsune-Maske, also den Kopf einer Fuchs-Gestalt. Auf Twitter schreibt Epic dazu noch:

"Drei Tage bis Season 5..."

Kitsune können fast alles

Den mystischen Fuchs-Fabelwesen Kitsune werden in der Folklore Japans diverse fantastische Fähigkeiten zugeschrieben. In erster Linie gelten sie als Gestaltwandler und können jegliche Form annehmen. Sie sollen aber auch in der Lage sein, zu fliegen, Feuer (mit der Schwanzspitze!) zu erzeugen, Illusionen hervorzurufen und von Menschen Besitz ergreifen.

Vor allem aber können sie Zeit und Raum nach ihrem Willen verändern. Das bietet unendliche Möglichkeiten für Season 5. Dass wir es mit Zeitreisen oder zumindest -anomalien zu tun bekommen, wird so immer wahrscheinlicher.

Fortnite Season 5 - UPDATE:

Neue Map mit großen Änderungen eventuell geleakt

Fortnite-Lamas tauchen in der echten Welt auf

Nachdem die Rakete gestartet ist, sind auf der Fortnite-Map diverse seltsame Risse im Raum-Zeit-Kontinuum aufgetaucht. Die haben nach und nach Dinge verschluckt, die zum Teil dann sogar in der echten Welt aufgetaucht sind. Jetzt passiert gerade etwas ähnliches: In der realen Welt scheinen an mehreren Orten Lamas aus dem Spiel aufgetaucht zu sein.

Auf Reddit finden sich mittlerweile folgende Posts zu den IRL-Lamas:

Offenbar veranstaltet Epic Games eine großangelegte Schnitzeljagd in der echten Welt, um die Werbetrommel für Season 5 in Fortnite zu rühren. Spätestens am 12. Juli, also übermorgen, sollten wir mehr wissen.

Was hat es mit den Lamas auf sich? Was erwartet ihr von Season 5?

