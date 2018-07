Fortnite Season 5 - Alle Infos: Startdatum, Battle Pass, Map-Änderungen & mehr

Fortnite blickt bereits auf vier turbulente Seasons zurück. Die nächste und fünfte Saison startet schon sehr bald. Aber Epic Games spart aktuell noch mit Details dazu, was uns in Season 5 genau erwartet. Alles, was wir bisher wissen, tragen wir hier zusammen.

Wann startet Season 5?

Fortnites vierte Saison endet am 11. Juli. Direkt im Anschluss startet die fünfte Saison, und zwar Donnerstag, den 12. Juli um 04:00 AM Eastern Time.

Das entspricht 10:00 Uhr morgens unserer Zeit. Dann müssen wir uns auch auf Server-Downtime einstellen, wenn Update 5.0 aufgespielt wird.

Alle Infos zum Season 5-Battle Pass

Wie viel wir in Season 5 für den Battle Pass bezahlen müssen und was drin steckt, hat Epic Games noch nicht offiziell verkündet. Verfährt Epic in Sachen Battle Pass wieder so wie in Season 4, dann könnte uns folgendes erwarten:

Diese Battle Pass-Arten gibt es und das kosten sie vermutlich:

Free Battle Pass - spielt kostenlos aber ohne wöchentliche Challenges & exklusive kosmetische Items

- spielt kostenlos aber ohne wöchentliche Challenges & exklusive kosmetische Items Battle Pass - voraussichtlich 950 V-Bucks (9,50 Euro): Schließt wöchentliche Herausforderungen ab, um schneller Level aufzusteigen und so zusätzliche Outfis & kosmetische Items zu bekommen.

- voraussichtlich 950 V-Bucks (9,50 Euro): Schließt wöchentliche Herausforderungen ab, um schneller Level aufzusteigen und so zusätzliche Outfis & kosmetische Items zu bekommen. Battle-Pass-Paket - voraussichtlich 2.800 V-Bucks (25 Euro): Beinhaltet Zugang zum Battle Pass und schaltet sofort die nächsten 25 Stufen frei, und das bei einem Rabatt von 40 %.

Änderungen an der Map

Die Fortnite-Map dürfte sich auch mit der neuen Season und Update 5.0 wieder verändern.

Was bisher passiert ist: Nach dem Raketenstart in Season 4 sind bereits einige Risse an unterschiedlichen Stellen im Himmel sowie in der Spielwelt selbst aufgetaucht. Nachdem ein Riss bei der Halle in Lonely Lodge aufgetaucht ist, merkten Spieler, dass der Tomatenkopf in Tomato Town plötzlich verschwunden ist. Vor einigen Tagen hat es den Durr Burger aus Greasy Grove ebenfalls getroffen, der sogar in der kalifornischen Wüste wieder ausgespuckt wurde.

Nachdem Teile der Map durch die Risse verschwunden sind, sind kürzlich ganz neue Elemente erschienen. Neben einer Kutsche gibt es jetzt einen Anker zwischen Snobby Shores und Greasy Grove zu finden.

Was könnten die Risse bedeuten? Fans vermuten, dass mit dem Verschwinden von Teilen der Map und mit dem Auftauchen ganz neuer Elemente eine neue Map eingeführt werden könnte. In einem angeblichen Leak ist von einer möglichen Wüsten-Map die Rede. Die Map hat sich zwar als Bug herausgestellt, der einfach die Texturen durch Sand ausgetauscht hat, ausgeschlossen ist sie trotzdem nicht.

Kommt dennoch eine Wüstenmap? Für Rette die Welt, der Fortnite-PvE-Modus, wurde eine Wüstenmap jedenfalls bereits bestätigt. Sie könnte also auch für den Battle Royale-Modus kommen. Das kürzliche Auftauchen des Burgers in einer echten Wüste ist ein weiterer Hinweis darauf, das wirklich etwas an der Wüstenmap für den Battle Royale-Modus dran sein könnte. Das würde auch zum spekulierten Zeitreise-Thema passen:

Dreht sich das Thema von Season 5 um Zeitreisen?

Nach dem Raketenstart spekulierten Fans eifrig über das mögliche Thema der neuen Season in Fortnite. Die bisher beliebteste Theorie: In Season 5 geht es um Zeitreisen.

Demnach handele es sich bei den Rissen um Portale, die verschiedene historische Elemente, Orte und Charaktere bzw. Skins ins Spiel spülen könnten.

Die Zeitreise-Theorie deckt sich mit einem Tweet von Donald Mustard, Creative Director bei Epic Games, der sich auf Twitter mit einem Zitat aus der kultigen Zeitreise-Komödie "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" zu Wort meldet.

Be excellent to each other. — Donald Mustard (@DonaldMustard) June 30, 2018

Im Film treffen die beiden Hauptfiguren unter anderem auf Figuren wie Dschingis Khan, Sokrates oder Napoleon. Es ist gut möglich, dass Fortnite Season 5 ebenfalls historische Persönlichkeiten aus verschiedenen Epochen aufeinander treffen lässt.

Ein weiterer Hinweis auf das Zeitreise-Thema: Im Ingame-News-Update ist ein Season 5 Teaser mit den Worten "Wolrds Collide" (Welten kollidieren) aufgetaucht.

Neue Skins, Items & Emotes

Selbstverständlich bringt auch die fünfte Season wieder neue Skins mit sich. Unter anderem gibt es schon Detektive und Mafiosi sowie die Rote Ritterin, denkbar sind auch historische Persönlichkeiten, sollte wirklich das Zeitreise-Thema kommen. Das würde auch zum Bill & Ted-inspirierten Tweet von Donald Mustard passen.

Einem anderen Leak-Tweet zufolge stehen uns wohl Skins mit den folgenden Namen ins Haus:

Stars & Stripes

Glitchin'

Vines

Golden Starfish

Ice

Kürzlich hat Epic Games ein Teaser-Bild zu Season 5 veröffentlicht, dass stark nach einem ägyptisch angehauchten Skin aussieht, schaut hier. An der Zeitreise-Theorie könnte also wirklich etwas dran sein.

3 days until Season 5... pic.twitter.com/5xEDOBri1F — Fortnite (@FortniteGame) July 9, 2018

Season 4 & der Spielwiese-Modus

Wer die Herausforderungen der vierten Saison noch nicht gemeistert hat, muss sich sputen: Am 11. Juli ist Schluss damit, euch bleiben also nur noch wenige Tage, um verbleibende Battle Pass-Belohnungen freizuschalten. Wie ihr die Herausforderungen von Woche 10 meistern könnt, steht hier.

Suche zwischen Filmtiteln:

Fortnite-Herausforderung Woche 10

Der von technischen Problemen geplagte, mittlerweile aber schon länger spielbare Spielwiese-Modus wird wieder abgeschaltet. Danach soll er aber wieder zurückkehren, und zwar als permanent verfügbarer Modus.

Fans nutzen die Spielwiese unter anderem, um Mario Kart-artige Strecken für Einkaufswagen-Rennen zu bauen.

Was wünscht ihr euch für Fortnites Season 5?