Fortnite kündigt 'Der große Knall'-Event an: Alle Infos zum Live-Event und Server-Wartungsarbeiten im Dezember

Das nächste Fortnite-Event steht mit Big Bang an.

Aktuell könnt ihr in Fortnite noch das OG-Event erleben, mit dem die allerersten Seasons des Spiels zurückkommen. Wie es im Dezember weitergeht, hat Epic jetzt mit einem neuen Blogeintrag auf der offiziellen Webseite angeteast. Dann startet nämlich das neue Event "Der große Knall". Alle Infos dazu findet ihr hier.

Der große Knall in Fortnite: Starttermin, Uhrzeit und Serverstatus

Wann läuft das "Der große Knall"-Event? Los geht's am 2. Dezember um 20 Uhr deutscher Zeit.

Los geht's am 2. Dezember um 20 Uhr deutscher Zeit. Für Gruppen geeignet? Ja, ihr könnt mit bis zu vier Personen in einer Gruppe teilnehmen.

Gibt es Wartungsarbeiten? Ja, in Vorbereitung auf das Event werden Fortnite-Erlebnisse am 2. Dezember ab 18 Uhr deutscher Zeit deaktiviert sein. Creators-Erlebnisse bleiben ganz normal verfügbar, bis die Wartungsarbeiten für Update V.28.00 am 3. Dezember um 5:30 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Das erwartet euch beim Big Bang-Event

Bezüglich der genauen Inhalte des Events hält sich Fortnite bislang bedeckt. In der Ankündigung heißt es nur, dass das Event einen Neuanfang für Fortnite bedeuten soll.

Allerdings gibt das ebenfalls veröffentlichte Teaserbild bereits einen Hinweis auf das, was uns hier bald erwarten könnte:

Neben der Rakete sind hier nämlich noch einige andere Gegenstände zu sehen, darunter ein Autoreifen, eine Gitarre und ein Mikrofon. Für sich genommen wäre das nicht sonderlich interessant – allerdings gibt es bereits einige Leaks zu kommenden Inhalten in Fortnite, die damit zusammenhängen könnten.

So gab es in der Vergangenheit bereits Gerüchte, dass Fortnite einen eigenen Rennmodus bekommt, in dem wir sogar Rocket League spielen können. Außerdem sind auch bereits Details zu einem neuen Rhythmus-Modus im Stile von Rockband oder Guitar Hero für das Spiel geleakt.

Gut möglich also, dass wir genau diese Elemente mit Chapter 5 Season 1 in Fortnite spielen können.

Bis es soweit ist, könnt ihr noch das Fortnite OG-Event ist Spiel genießen, das bis Ende November läuft. Am 23. November kommt hier noch das letzte große Hotfix-Update, das Saison 9 und 10 und deren Inhalte für kurze Zeit zurück ins Spiel bringt.

Was erwartet ihr euch vom neuen Event und glaubt ihr, dass an den geleakten Inhalten etwas dran ist?