Viel Geld in Fortnite sparen: Epic-Umfrage deutet gravierende Änderung im Battle Pass-System an

Wer Fortnite-Crew-Mitglied ist, bekommt bald womöglich noch mehr Vorteile und könnte dadurch sparen.

Fortnite-Entwicklerstudio und Publisher Epic denkt offenbar darüber nach, einige Änderungen am Fortnite-Crew-Abo vorzunehmen. Die dürften bei den Fans und zahlenden Kund*innen des Free2Play-Titels offene Türen einrennen. Denn in einer Umfrage will Epic wissen, wie es ankäme, wenn sämtliche Battle Pass-Varianten Teil der Premium-Mitgliedschaft wären, also auch der LEGO Fortnite-Battle Pass und der Fortnite Festival-Pass.

Fortnite könnte das Crew-Abo bald attraktiver machen

Darum geht's: Wenn ihr so richtig große Fortnite-Fans seid und wirklich viel spielt, lohnt es sich womöglich, das monatliche Premium-Abo namens Fortnite-Crew abzuschließen. Es beinhaltet den Standard-Battle Pass für den Battle Royale-Modus, gibt euch monatlich V-Bucks, besondere Goodies und Zugriff auf bestimmte Skins, Emotes und so weiter.

0:33 Fortnite Festival - In Season 3 betritt US-Popstar Billie Eilish die Bühne

Die Sache hat einen Haken: Weil Fortnite in letzter Zeit immer weiter gewachsen ist, wurde die Sache aber komplizierter. Es gibt mittlerweile nämlich nicht mehr nur einen Battle Pass (und ab und zu spezielle Pässe zu Events), sondern gleich drei. Der LEGO-Ableger und Fortnite-Festival verfügen jeweils auch noch über einen kostenpflichtigen Battle Pass, die nicht im Crew-Abo enthalten sind.

Bald vielleicht billiger? Wer also alle drei Battle Pass-Varianten kaufen will, muss dafür ziemlich tief in die Tasche greifen. Aber anscheinend will Epic seine Herangehensweise überdenken und hat in einer Umfrage danach gefragt, ob sämtliche Battle Pässe in dem Crew-Abo enthalten sein sollten – und wie wichtig den Leuten das wäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber bevor ihr jetzt Freudensprünge macht: Falls Epic wirklich diesen Schritt gehen sollte, dürfte er mit einer Preiserhöhung des Fortnite-Crew-Abos einhergehen. Immerhin kostet ein Battle Pass allein normalerweise um die 8,49 Euro und das Crew Abo 11,99 Euro. Wir glauben kaum, dass alle drei Pässe zum Preis von 11,99 angeboten werden würden.

Aber für Fans und Abonnent*innen wäre es natürlich trotzdem wünschenswert, in einer Premium-Mitgliedschaft dann wirklich alle Inhalte zu bekommen, ohne noch einmal extra für bestimmte Dinge zahlen zu müssen.

Dementsprechend fallen auch die Reaktionen aus. Die allermeisten Fans scheinen sich einig zu sein und wünschen sich diese Änderung, auch wenn sie natürlich hoffen, dass der Preis dafür dann nicht zu sehr steigt und es auch wirklich noch zu einer Ersparnis kommt, die sich lohnt.

Gleichzeitig muss das natürlich nicht kommen. Nur weil Epic eine entsprechende Umfrage unter den Fortnite-Spieler*innen durchführt, ist das noch lange kein sicheres Zeichen dafür, dass so etwas wirklich auch irgendwann durchgeführt wird.

Wie viel würdet ihr für so ein Fortnite-Crew-Abo maximal zahlen wollen, wenn darin wirklich alles enthalten ist?