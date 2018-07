Wir wissen, dass der Launch der Android-Version von Fortnite kurz bevor steht. Nach der offiziellen Ansage, dass der Battle Royale-Shooter "im Sommer" für Android-Geräte verfügbar ist, wurden zuletzt auch erste Hinweise im Spielcode entdeckt.

Fortnite - Epic Games will Google umgehen

Ein neuer Leak bringt aber nun ein überraschendes Detail ans Licht, denn offenbar wird Fortnite nicht im Google Play Store landen, sondern eine separate Installation erfordern. Dies berichtet zumindest XDA Developers, die im Quellcode der offiziellen Website von Epic Games auf entsprechende Hinweise gestoßen sind.

Denn unter der Mobile-Sektion der Seite sind Anleitungen zu finden, wie Fortnite auf Android-Geräten installiert werden kann. Dies funktioniert angeblich nicht über den Google Play Store, sondern über einen Download über den Browser.

Auf den ersten Blick ist eine Abkehr vom Google Play Store verwunderlich. Angesichts der Tatsache, dass 30 Prozent der Einnahmen von Android-Apps an Google gehen, lassen sich die Beweggründe von Epic Games etwas besser einschätzen. Eine Installation außerhalb des Google Play Stores via APK-Dateien ist auf Android-Geräten bekanntlich möglich, beim geschlossenen iOS-Betriebssystem blieb Epic Games aber keine Wahl.

Fortnite - Auf Android erstmal nur über Samsung?

Außerdem berichtet XDA Developers, dass die Android-Version von Fortnite die ersten 30 Tage zeitlich exklusiv auf dem neuen Samsung Galaxy 9 Note angeboten werden soll. Das neue Mobil-Gerät wird am 9. August enthüllt und am 24. August veröffentlicht. Dann könnte also auch die Android-Version von Fortnite an den Start gehen.

Ab dem 23. September soll Fortnite dann auf weiteren Android-Geräten heruntergeladen werden können. Insgesamt sollen 40 verschiedene Smartphones unterstützt werden. Die entsprechende Liste der Geräte wurde ebenfalls auf der Epic Games-Website entdeckt. Es ist aber wahrscheinlich, dass weitere Geräte nach dem Launch dazukommen.

Auf diesen Android-Smartphones könnt ihr Fortnite spielen

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P9

Huawei P9 Lite

Huawei P8 Lite (2017)

LG G6

LG V30

LG V30+

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5

Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto G5s

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime (2017)

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Sony Xperia XA1

Sony Xperia XA1 Ultra

Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Freut ihr euch auf den Android-Start von Fortnite?