Fortnite - Herausforderungen in Woche 8, Season 5 sind bekannt

Die Woche 8 in Fortnite bringt wieder neue Challenges, die wie schon in den letzten Wochen recht zuverlässig via Fortnite Tracker geleakt wurden.

Sollten die Dataminer Recht behalten, erwarten uns voraussichtlich am Donnerstag folgende Aufgaben.

Free Pass-Challenges aus Woche 8, Season 5

Wer nicht für den Battle Pass zahlen möchte, darf sich seit Season 5 jede Woche an drei kostenlosen Aufgaben versuchen. Das sind die Challenges, die allen Spielern freistehen.

Platziere Fallen (10) - Durchsucht Schatzkisten nach Fallen und legt sie irgendwo in der Welt aus. Das Gute: Ihr müsst Gegnern damit nicht mal Schaden zufügen.

- Durchsucht Schatzkisten nach Fallen und legt sie irgendwo in der Welt aus. Das Gute: Ihr müsst Gegnern damit nicht mal Schaden zufügen. Durchsuche Truhen in Wailing Woods (7) - Wieder eine relativ einfache und selbsterklärende Aufgabe. Ihr braucht nicht alle Kisten in einem einzigen Match zu öffnen, lasst euch ruhig Zeit.

- Wieder eine relativ einfache und selbsterklärende Aufgabe. Ihr braucht nicht alle Kisten in einem einzigen Match zu öffnen, lasst euch ruhig Zeit. Eliminiere Gegner mit Schrotflinten (4) - Shotguns sind weit verbreitet. Nutzt sie insbesondere im Nahkampf und die vier Kills sollten euch bald sicher sein.

Battle Pass-Challenges aus Woche 7, Season 5

Hier die vier weiteren Herausforderungen, die Spielern mit Battle Pass zur Verfügung stehen:

Füge Gegnern Schaden mit Spitzhacke zu (250) - Eine Aufgabe, die ihr vor allem zu Matchbeginn erledigen könnt. Landet an einem beliebigen Ort und haut mit eurer Hacke auf landende Gegner. Oder ihr schießt Gegner später im Match nieder und gebt ihnen mit der Spitzhacke den Rest.

- Eine Aufgabe, die ihr vor allem zu Matchbeginn erledigen könnt. Landet an einem beliebigen Ort und haut mit eurer Hacke auf landende Gegner. Oder ihr schießt Gegner später im Match nieder und gebt ihnen mit der Spitzhacke den Rest. Nutze einen Riss an unterschiedlichen Orten (10) - Eventuell nur ein Platzhalter, da es bereit eine ähnliche Herausforderung gab.

- Eventuell nur ein Platzhalter, da es bereit eine ähnliche Herausforderung gab. Suche zwischen drei überdimensionalen Sitzen (1) - Die Schatzsuche kommt diesmal wohl wieder ohne Karte, dafür aber mit einem Rätsel aus. Unseren Guide mit dem Fundort des Schatzes findet ihr bald auf GamePro.

- Die Schatzsuche kommt diesmal wohl wieder ohne Karte, dafür aber mit einem Rätsel aus. Unseren Guide mit dem Fundort des Schatzes findet ihr bald auf GamePro. Phase 1: Eliminiere Gegner bei Greasy Groove (1) - Wie schon in Woche 7 lässt uns diese Challenge wohl an mehreren Orten nacheinander Gegner aus dem Spiel nehmen.

Wann kommen die neuen Challenges? Am Donnerstag, 30. August, sollten die Herausforderungen live gehen.

Wie immer müsst ihr nur vier der sieben Herausforderungen abschließen, um euch die 5000 Erfahrungspunkte zu sichern.

Wenn bei euch noch einige Herausforderungen aus Woche 7 offen stehen, hilft euch unser Guide weiter.