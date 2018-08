Jedes Fortnite-Update wird von Dataminern auf Herz und Nieren geprüft. Auch im Patch mit der Versionsnummer 5.30 finden sich wieder haufenweise Hinweise auf künftige Neuerungen.

Neben den obligatorischen Skins, Emotes, Rucksäcken und Erntewerkzeugen scheint es dieses Mal aber auch eine wirklich große Überraschung zu geben:

Einen Flammenwerfer!

Offenbar erwartet uns demnächst also eine neue Waffe in Fortnite, die diesen Namen auch wirklich verdient hat und nicht nur eine Variante bereits bekannter Schießprügel darstellt.

Flammenwerfer, Raketenwerfer & neue Schockwellen-Granate

Kommt der Flammenwerfer? Laut FNBRLeaks deutet alles darauf hin, dass wir demnächst einen Flammenwerfer benutzen können.

Allerdings gibt es dazu noch keine Bilder.

Bis vor Kurzem gab es nicht einmal passende Flammen-Animationen in den Tiefen des Spielcodes.

Neuer File-Ordner entdeckt: Es gibt jetzt offenbar aber einen "Launcher"-Ordner. Darin sollen sich die Effekte für Rauch und Flammen befinden.

Mittlere Patronen? Außerdem existieren Hinweise darauf, dass der Flammenwerfer als LMG eingestuft wird und dementsprechende Munition benötigt.

Neuer Raketenwerfer? Offenbar findet der aus dem Rette die Welt-Modus bekannte Vierfach-Raketenwerfer auch seinen Weg ins Battle Royale-Geschehen.

So sieht er aus:

Last, but not least: Die neue Schockwellen-Granate, die Dataminer anscheinend gefunden haben. Es soll sich dabei um eine legendäre Impulsgranate handeln.

Name: Shockwave Grenade (Legendary Impulse Grenade)

Name: Shockwave Grenade (Legendary Impulse Grenade)

Neue Skins, Backblings, Spitzhacken & Co.

Mehr von allem: Dank FortniteBR können wir jetzt schon einen Blick auf die neuen Rucksäcke, die neuen Outfits und Erntewerkzeuge werfen.

So sehen offenbar die neuen Skins aus:

[Thread] A look at some upcoming outfits found in #Fortnite v5.30 - Names and rarities will come later today.

So sollen die neuen Erntewerkzeuge & Gleiter aussehen:

Upcoming gliders found in v5.30:

New Playstation bundle coming soon with an additional pickaxe, skydiving trail and glider to match the older items. #Fortnite

Die offenbar kommenden Rucksäcke:

[Thread] Upcoming v5.30 backpacks (there are quite a lot..)

Fortnite - Blitze schlagen auf die Map ein

Erste Hinweise auf Season 6?

Neue Skydiving-Trails auch im Shop?

Einzeln kaufbar? Es scheint alles darauf hinzudeuten, dass wir in Zukunft auch die Spuren, die wir beim Absprung hinterlassen, einzeln kaufen können.

New Raven skydiving trail, possibly the first one we'll see in the item shop.

Das hier soll ein PS Plus-Exclusive sein:

Artifact Contrail (PS Plus Exclusive)

Es gibt wohl noch mehr:

Dark Feathers Contrail

Emotes & anpassbare Outfits

Es gibt offenbar bald auch neue Emotes:

Außerdem sieht es offenbar ganz danach aus, als ließe sich der Tomato Head-Skin bald anpassen:

We may be able to customise Tomatohead's hat soon ?

Passend zum neuen Bereich auf der Map: Tomato Town wurde durch einen Tempel ersetzt. Oder vielmehr ist dieser Tempel offensichtlich auf Tomato Town gelandet.

