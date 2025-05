Fortnite: Wann ist das nächste Live-Event? Datum und alle Infos zu "Der finale Showdown: Sabotage des Todessterns"

Fortnite packt im Mai die Lichtschwerter aus und Highlight ist ein Live Event im Juni.

Fortnite ist am 2. Mai in Chapter 6 und Season 3 gestartet und – zückt die Lichtschwerter – seither dreht sich alles um Star Wars. Aktuell läuft die Season mit dem Namen Galactic Battle, die im Juni wieder in einem Live Event gipfeln wird. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Fortnite-Live-Event: Uhrzeit und Datum

Datum: 7. Juni 2025

Uhrzeit: Die genaue Uhrzeit ist aktuell noch nicht bekannt, aber wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden. Erfahrungsgemäß dürft es aber zwischen 18 und 22 Uhr stattfinden, falls ihr schon mal grob planen wollt.

Das erwartet euch beim Live-Event Fortnite Der finale Showdown: Sabotage des Todessterns

Viel ist über das Event selbst noch nicht bekannt, abseits vom Titel. Wir wissen bisher lediglich, dass wir mit unseren Verbündeten Imperator Palpatine gegenüberstehen werden. Natürlich ergänzen wir auch hier weitere Infos, sobald sie bekannt werden.

Hier könnt ihr euch noch mal mit dem Trailer zur Star Wars Season einen Eindruck verschaffen:

1:27 Fortnite startet mit epischem Trailer in die neue Star Wars-Season

Belohnung für das Live Event

Auch, welche Belohnungen ihr euch mit dem Event verdienen könnt, wurde noch nicht verraten.

Die gerade gestartete Season wird nur knapp einen Monat lang dauern, bringt dafür aber regelmäßig neue Inhalte. Hier geben wir euch einen Überblick über die Updates, die euch im ganzen Mai erwarten und auf was ihr euch dabei jeweils freuen könnt.

Sie kommen immer donnerstags. Das Live Event, das dann im Juni stattfindet, ist eine Ausnahme. Es findet praktischer Weise an einem Samstag statt.

Donnerstag, 8. Mai - Der Ruf der Macht: Ihr erlangt Macht-Fähigkeiten und Lichtschwerter von Luke und Darth Maul.

- Ihr erlangt Macht-Fähigkeiten und Lichtschwerter von Luke und Darth Maul. Donnerstag, 15. Mai - Ein Freund mit Fell: Hier trefft ihr Chewbacca und bekommt seinen Bowcaster.

- Hier trefft ihr Chewbacca und bekommt seinen Bowcaster. Donnerstag, 22. Mai - Aufstieg der Mandalorianer: Ihr bekommt mehr Waffen des Volks.

Ihr bekommt mehr Waffen des Volks. Donnerstag, 29. Mai - Sternenzerstörer-Bombardierung: Hier kommandiert ihr selbst einen Sternenzerstörer und macht mit dem Laser Jagd auf eure Feind*innen.

Jetzt seid ihr gefragt: Verratet uns gerne, was ihr von den aktuellen neuen Inhalten in Fortnite haltet und worauf ihr euch am meisten freut. Werdet ihr beim Live Event am Start sein und habt ihr euch den Star Wars Battle Pass geholt?