Fortnite stellt dank des Battle Royale-Modus' das bisher erfolgreichste Free2Play-Konsolenspiel überhaupt dar. Die Nintendo Switch setzt ihren Siegeszug ebenfalls unbeirrt fort und avanciert nach und nach zu einer der erfolgreichsten Plattformen.

Beides zu kombinieren, sollte eigentlich ein No-Brainer sein, eine klassische Win-Win-Situation. Ein neuer Leak des Twitter-Kanals LeakyPandy will jetzt mehr Details zu der Enthüllung haben: Fortnite Switch soll angeblich auf der E3 2018 präsentiert werden.

Fortnite auf der Switch? Die Zeichen stehen gut

Fortnite funktioniert auf iOS- sowie Android-Geräten und erlebt auch dank der Mobile-Fassung einen beispiellosen Hype. Da die Nintendo Switch bekanntermaßen eine Hybrid-Konsole ist, wird sie ebenfalls mit Hingabe unterwegs benutzt.

Fortnite basiert außerdem auf der Unreal Engine 4, die die Nintendo Switch ebenfalls unterstützt. Es wäre also eigentlich eher überraschend, wenn Fortnite für Nintendo Switch nicht auf der E3 2018 angekündigt werden würde.

Fortnite x Switch Rumor Summary



General:

-E3 Reveal

-StW and BR may release sequentially



BR

-No substantial differences on Switch

-Features Cross-Play



StW

-Local Co-op implemented

-Exclusive Nintendo IP related content for this mode — LeakyPandy (@LeakyPandy) April 25, 2018

Switch-Version angeblich auch mit Crossplay

Der Twitter-Account LeakyPandy hat in der Vergangenheit bereits ein paar Vorhersagen über die Nintendo Direct im März verbreitet, die sich anschließend bewahrheitet haben.

Jetzt heißt es aus dieser Richtung, dass sich Fortnite: Battle Royale auf der Nintendo Switch nicht groß von den anderen Versionen unterscheiden soll. Auch die Crossplay-Funktionalität sei gegeben, mit welchen Plattformen das der Fall sein soll, wird allerdings nicht spezifiziert.

Da Fortnite auf PS4 und Xbox One mit allen anderen Plattformen spielbar ist, gehen wir davon aus, dass auch die Switch-Version mit PS4, Xbox One, Mobile und PC gespielt werden kann.

The majority of the most interesting information about this is actually about Save the World. Nothing seems to point to Battle Royale being all that different on Switch. That goes for Cross-Play will be there too. — LeakyPandy (@LeakyPandy) April 25, 2018

Auch Rette die Welt-PvE

Offenbar hat vor allem auch der wenig beachtete PvE-Modus von Fortnite, Rette die Welt, Nintendos Interesse geweckt. Der soll nämlich ebenfalls in der Switch-Umsetzung enthalten sein. Hier seien Nintendo-bezogene, exklusive Inhalte sowie ein lokaler Koop-Modus mit mehreren Nintendo Switch-Geräten möglich.

It was suggested that there were marketing plans regarding using the duality of Fortnite to align it with the duality of the Switch itself, picturing BR as the docked experience and StW as the on the go side of things. Makes sense, but the info itself is shaky. Caution. — LeakyPandy (@LeakyPandy) April 25, 2018

Außerdem denke Nintendo darüber nach, die beiden unterschiedlichen Modi für Marketing-Zwecke mit der Dualität der Hybrid-Konsole in Verbindung zu bringen. So könnte Battle Royale speziell für den Dock-Modus beworben werden und Rette die Welt für unterwegs.

Andere Quellen bezweifeln die Gerüchte:

Laut der Webseite US Gamer steht allerdings keine Ankündigung von Fortnite: Battle Royale für Nintendo Switch bevor. Zumindest sollen das mehrere unterschiedliche Quellen erklärt haben, die Epic Games beziehungsweise Nintendo nahe stehen.

Bei all diesen Aussagen handelt es sich um unbestätigte Gerüchte, ihr solltet sie also dementsprechend mit Vorsicht genießen.

Glaubt ihr auch, dass Nitendo Fortnite Switch auf der E3 2018 präsentiert?