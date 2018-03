Fortnite: Rette die Welt - Entwickler teasen Oster-Event für PvE-Modus an

Während sich der Free2Play-Ableger Fortnite: Battle Royale auf das Update 3.4.0 konzentriert und die neue Lenkrakete feiert, mit der sich Spieler ferngesteuert über den Jordan schicken können, stehen die Zeichen im PvE-Modus auf Ostern. Auf Twitter gaben die Entwickler von Epic Games nämlich bekannt, dass es zum jährlichen Eierfest eine eigene Questline geben wird.

Mit der "Three Huskateers"-Questline werden wir in dem kostenpflichtigen Modus wohl darauf achten, dass die Husks nicht die bunten Ostereier in die Finger bekommen.

The Three Huskateers Questline begins soon...



Get egg-cited! ? pic.twitter.com/3fNiSepawZ — Fortnite (@FortniteGame) March 28, 2018

Passend dazu gibt es dann noch Osterhasen-Skins und Granatwerfer im Oster-Look. Wann das Event startet und ob ein paar der Inhalte auch in Fortnite: Battle Royale aufschlagen werden, wissen wir noch nicht.

Fortnite: Rette die Welt ist derzeit im kostenpflichtigen Early Access auf PS4, Xbox One und PC spielbar, soll aber irgendwann 2018 zum Launch des fertigen Spiels kostenlos werden.