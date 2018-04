Wer in Fortnite gerade zum Angriff übergeht, kann es überhaupt nicht gebrauchen, wenn das komplette Spiel plötzlich einfach einfriert. Für kurze Zeit können wir gar nichts tun und wenn es dann endlich weitergeht, sind wir meistens tot.

Dieser Fehler ärgert Fortnite-Fans schon seit Längerem. Eigentlich sollte das Problem mittlerweile längst behoben sein, aber seit dem letzten Update v3.6 häufen sich wieder Berichte von verärgerten Fans, deren Spiel komplett eingefroren wurde.

Nicht erst seit dem Update auf Version 3.6 posten einige Spieler Videos von Fortnite-Runden, die völlig stillstehen. Aber auch nach dem Patch kommt es auf allen Plattformen offenbar immer noch zum Stillstand- Das sieht dann zum Beispiel so aus:

