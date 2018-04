Fortnite - Server heute wegen Update v3.6 down, Patchnotes sind da

Epic Games hat angekündigt, dass mit v.3.6 heute schon ein neuer Patch für Fortnite (Battle Royale) erscheint. Das neue Update erscheint diesmal also zwei Tage früher als sonst. Ein neuer Patch bedeutet aber nicht nur einige Neuerungen für das Spiel, sondern auch eine Pause für die Server.

Mit jedem Release eines neuen Updates nehmen die Macher nämlich die Server für Wartungsarbeiten offline. Heute Vormittag ist Fortnite (Battle Royale) auf PS4, Xbox One und PC deshalb für eine Weile nicht spielbar.

v3.6 will be sticking its landing on April 24, with downtime beginning 4am ET (0800 GMT).