Fortnite: Battle Royale - Bau-Glitch tötet die Spieler, Epic verspricht Abhilfe in Patch 3.6

In Fortnite: Battle Royale gibt es einen Bug, der den Spielern in bestimmten Situationen das Leben schwer macht. Normalerweise können wir allerlei Gebäudeteile errichten, um in Deckung zu gehen oder an Höhe zu gewinnen. Das klappt aber nicht, wenn ein Zaun im Weg steht. Nach unzähligen Beschwerden hat Entwickler Epic den Fehler zur Kenntnis genommen und offenbar auch bereits behoben: Mit dem kommenden 3.6-Update soll das Problem der Vergangenheit angehören.

Bau-Glitch verhindert das Errichten von Gebäuden durch Zäune

Wir können in Fortnite eigentlich fast überall bauen, solange es eine Verbindung zum Boden gibt. Allerdings funktioniert das mysteriöserweise nicht so gut, wenn ein Zaun im Weg steht. Das sorgt für großen Unmut bei den Spielern. Vor allem bei denjenigen, denen es im entscheidenden Moment das virtuelle Leben kostet. Auf Reddit hat ein Fan folgendes Video geteilt:

Der Bitte, das Problem zu lösen, haben sich innerhalb kürzester Zeit unzählige Reddit-Nutzer angeschlossen. Zum Entwickler Epic Games ist die Angelegenheit dann auch irgendwann vorgedrungen. Ein Mitarbeiter meldet sich per Kommentar zu Wort und erklärt, dass man sich die Sache ansehen wolle. Kurze Zeit später folgt ein Edit mit dem Hinweis, dass das Problem in Update 3.6 ausgemerzt werden soll.

Wann Patch 3.6 kommt, steht allerdings noch nicht fest

Aktuell bleibt noch unklar, wann genau das Update 3.6 erscheint. Möglicherweise steht die neue Versionsnummer schon als nächstes an, andererseits könnten vorher aber auch noch andere, kleinere Patches kommen.

Am 19. April soll das nächste Update ausgerollt werden, das unter anderem ein leichtes Maschinengewehr bringen könnte. Fortnite-Fans fordern außerdem auch noch die Überarbeitung des sogenannten "dick bullets"-Problems sowie dass der Waffenwechsel-Exploit gefixt wird.

Ist euch das auch schonmal passiert? Was muss Epic eurer Meinung nach noch verbessern?

