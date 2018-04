Update um 17:05 Uhr: Die Fortnite-Server sind nach wie vor komplett offline. Die Wartung dauert nun bereits seit heute Vormittag an, sodass Spieler auf PS4, Xbox One und PC bereits seit mehreren Stunden nicht spielen können. Mit den Wartungsarbeiten ist nicht nur die Anmeldung für Fortnite (Battle Royale) deaktiviert, sondern auch für die Website von Epic.

Die Entwickler haben sich mittlerweile über Twitter zu dem Problem geäußert. Offenbar gab es eine kritische Fehlfunktion bei einem der Account Service-Datenbanken. Sie gehen der Sache mit Nachdruck auf den Grund und verweisen währenddessen für mehr Infos auf einen Reddit-Feed.

We’re still undergoing extended instability and investigating the issues. Right now we don’t know how long it will take, but we will update you hourly. More info - https://t.co/DorRRH2eoH — Fortnite (@FortniteGame) April 12, 2018

"Wir kämpfen immer noch mit umfangreicher Instabilität und untersuchen das Problem. Aktuell wissen wir nicht, wie lange es noch dauern wird, aber wir werden euch stündlich Updaten."

Notfall-Wartung wegen technischer Probleme

Seit gestern Abend müssen sich Spieler sowohl mit Anmelde-Problemen als auch mit Zickereien des Kontosystems herumschlagen, was sich negativ aufs Matchmaking ausgewirkt hat.

Nachdem ein erster Workaround fehlschlug, hat Epic Games die Server für Upgrades des Systems nun vollständig offline genommen.

We're bringing the servers offline for emergency maintenance. We apologize for this inconvenience. We currently have no ETA on when servers will be back up. Stay updated with our status page here: https://t.co/3y0X6buriO — Fortnite (@FortniteGame) April 12, 2018

"Wir nehmen die Server für einige Zeit wegen Notfall-Wartungsarbeiten offline und entschuldigen uns dafür. Wir wissen gerade noch nicht, wann die Server wieder online sein werden. "

Wie lange sind die Server offline?

Es ist nicht absehbar, wie lange die Wartungsarbeiten anhalten werden und wann die Server wieder online gehen. Die Downtime dauert bereits seit heute morgen an. Das ist ungewöhnlich lange, da wir bei den letzten Malen nach einer, spätestens zwei Stunden wieder spielen konnten.

Sobald wieder alles ganz normal läuft, updaten wir diesen News natürlich. Ihr könnt aber auch selbst ein Auge auf den aktuellen Serverstatus werfen. Epic Games hält euch mit der offiziellen Status-Website auf dem Laufenden.

"V-Bucks als Entschädigung!" - Spieler verzweifeln

Auf Twitter etliche Posts von Fornite-Spielern, die sich über die ungewöhnlich lange Wartung wundern. Mittlerweile häufen sich satte 32k Kommentare unter dem letzten Twitter-Update von Epic Games, das jetzt schon 12 Stunden her ist.

Und auch nach so langer Zeit weiß Epic Games keine bessere Antwort, als zu verkünden, aktuell für unbestimmte Zeit an den Problemen des Spiels zu arbeiten.

It’s 8:29 am and my heart is already broken for the day?it’s been 10 hours since my last update on when the servers will be up @FortniteGame please! I need to know pic.twitter.com/WO28HoIlvD — King Wavy??? (@Bradley_the_Kid) April 12, 2018

"Es ist (14:29) und mein Herz ist für diesen Tag gebrochen. Das letzte Update zu den Servern ist bereits zehn Stunden her. "

Fans fordern jetzt sogar Geld oder V-Bucks als Entschädigung:

we don’t want money we want v bucks — jon wik (@thenotoriousI) April 12, 2018

"Wir wollen kein Geld, sondern V-Bucks!"

Andere wiederum nehmen die Downtime mit Humor. Laut Twitter User Nate Barmess gibt es nämlich eine einfache Erklärung für den Serverausfall in Fortnite: Tilted Towers wurde von einem Meteoriten erwischt. Kein Wunder also dass die Server nun schlapp machen.

Unklar ist, ob die aktuellen Probleme etwas mit dem neuen Patch 3.5.0 zu tun haben. Im neuen Update stecken unter anderem die Taschenfestung und der 50v50-Modus aus LTM. Die kompletten Patchnotes für Update 3.5.0 findet ihr hier.

Am heutigen Donnerstag gehen außerdem die neuen Herausforderungen für Woche 8 live. Die Challenges sind bereits bekannt. Was ihr diesmal tun müsst und den dazugehörigen Guide findet ihr hier.