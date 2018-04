Am 20. März sichteten Fortnite: Battle Royale-Spieler erstmals einen Kometen bzw. Meteoriten am Himmel der Map. Was anfänglich als Easter Egg galt, blähten Gerüchte und Spekulationen zu einem bisher ungelösten Mysterium auf.

Die Lösung des Kometen-Rätsels könnte uns diesmal aber wirklich bevorstehen. Und daran könnten die jüngst für Fortnite-Season 4 angeteasten Superhelden beteiligt sein.

Videos zeigen Kometen-Einschläge

Fortnite-Season 3 endet bekanntlich am 30. April, weshalb Fans spekulieren, dass direkt im Anschluss, am 1. Mai, Season 4 starten wird. Kurz vor dem Season-Wechsel sind Spieler im wahrsten Sinne in Endzeitstimmung.

Seit gestern häufen sich nämlich Videos auf Reddit, in denen uns Fortnite-Spieler herabstürzende (kleine) Kometen vor Augen führen, die sogar die Umgebung zerstören. Aber was steckt dahinter?

User KaiserCrows zeigt uns einen Einschlag bei Shifty Shafts:

Joacoleon wird sogar selbst von einem Kometen getroffen und muss daraufhin seinen errichteten Turm neu hochziehen:

Sind Superhelden des Rätsels Lösung?

Gestern hat Epic Games auf Twitter ein Teaser-Bild für Season 4 gepostet, auf dem wir nicht nur einen maskierten Superhelden (oder Schurken) sehen, sondern auch einen Kometen. Und das heizt die Spekulationen um das Kometen-Rätsel natürlich erneut an.

Battle. Adapt. Win.



Season 4 Coming Soon pic.twitter.com/dLDnEXw8u0 — Fortnite (@FortniteGame) April 26, 2018

Was bedeutet das Teaser-Bild? Jede Fortnite-Season kommt mit einem bestimmten Motto. Beschäftigte sich die dritte Season mit dem Thema Raumfahrt, könnten wir es in Season 4 also mit einem Superhelden zu tun bekommen, was mindestens neue Skins, Gleiter und mehr kosmetische Items getreu des Mottos ins Spiel bringen dürfte.

Bedenken wir, dass der Marvel-Streifen Avengers 3: Infinity War seit Donnerstag den 26. April in den Kinos zu sehen ist, passt ein Superhelden-Motto für Fortnite wie die Faust aufs Auge.

Was könnten Superhelden mit Kometen zu tun haben?

Ein Held oder Schurke könnte selbst eine Art Superkomet sein und auf die Erde stürzen, um sich und das neue Motto (episch af) vorzustellen. Die kleinen Himmelskörper aus den Videos könnten ihn ankündigen.

Der Komet bleibt ein bedrohlicher Klumpen aus dem All und Superhelden tauchen auf, um ihn aufzuhalten und damit Tilted Towers oder andere Teile der Map zu beschützen.

Der Komet schlägt ein, setzt seltsame Substanzen frei und macht Spieler damit zu Superhelden.

Der Komet schlägt ein, bringt ein bösartiges Alien-Mutterschiff (wie von Fans vermutet) und Superhelden müssen sie aufhalten.

Diese Liste könnte man natürlich mit so vielen Punkten weiterspinnen, wie es bisherige Spekulationen und die eigene Fantasie ermöglichen. Dass Superhelden aber tatsächlich irgendetwas mit dem Komenten-Rätsel zu tun haben, klingt sehr wahrscheinlich. Lassen wir uns überraschen, was am Ende wirklich auf uns zu kommt. In den nächsten Tagen sollten wir mehr wissen.

Was glaubt ihr, wie es weitergeht?