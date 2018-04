Fortnite steuert mit Riesenschritten auf das Ende von Season 3 zu. Das bedeutet wiederum, dass es bald mit der vierten Saison weitergeht. Allerhöchste Zeit also, um uns anzuschauen, was wir bisher über Fortnites Season 4 wissen. Spoiler-Alarm: Es gibt in erster Linie Vermutungen und Gerüchte.

Wann startet die 4. Fortnite-Saison?

Um die Herausforderungen von Woche 10 zu meistern, bleiben euch nur noch wenige Tage Zeit: Season 3 geht am 30. April zu Ende.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass Saison 4 direkt im Anschluss startet, also am 1. Mai. Andererseits veröffentlicht Epic Games größere Updates in der Regel donnerstags, dementsprechend kommt auch der 3. Mai in Frage.

Was kostet der Season 4-Battle Pass?

Auch dazu gibt es noch keine offizielle Ankündigung seitens Epic. Wahrscheinlich wirkt allerdings, dass sich die Preise nicht groß verändern werden: Dementsprechend dürfte der Battle Pass für Season 4 wieder 950 V-Bucks kosten.

Epic bietet vermutlich auch wieder eine Art Battle Bundle an. Das hat in Season 3 für 2800 V-Bucks direkt noch einige Outfits, einen Gleiter und mehr freigeschaltet.

Neues Thema, neuer Gleiter & Änderungen an der Map

Da Fortnite weiterhin einen enormen Hype genießt, ranken sich entsprechend viele Gerüchte um die nächste Season. Viele Fans gehen immer noch davon aus, dass die Tilted Towers durch einen Kometen zerstört werden (dieses Mal aber wirklich!).

Während kleinere Änderungen an der Map durchaus möglich erscheinen, soll es vorerst keine ganz neue Karte geben.

Thematisch liegt relativ nah, dass wir es in Fortnite bald mit Aliens zu tun bekommen könnten. Das würde auch einigermaßen zum Weltraum-Thema und den aufgetauchten Kometen passen. Außerdem gibt es höchstwahrscheinlich auch wieder einen neuen Gleiter für die Person, die es auf Platz 1 der Saison schafft. Der Fortnite-Launch auf Android-Geräten könnte uns in Season 4 ebenfalls bevorstehen.

Was erhofft ihr euch und was glaubt ihr, dass kommt?

