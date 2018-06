In den nächsten Tagen gehen die Fortnite-Herausforderungen von Woche 9 an den Start, die 4. Season nähert sich also ihrem Ende. Wer es aber ganz genau wissen möchte, erfährt jetzt von den Entwicklern höchstpersönlich, wann Season 5 in Fortnite: Battle Royale online gehen wird. Im offiziellen Fortnite-Subreddit wurde der Starttermin für die neue Season verraten.

Fortnite-Season 5 startet Mitte Juli

Wer sich noch in Season 4 austoben möchte, kann das noch bis Mitte Juli tun, denn am 12.07.2018 um 10 Uhr deutscher Zeit beginnt offiziell Season 5. Details zur neuen Season gibt es aber noch nicht, auch wenn verschiedene Leaks erneut einschneidende Änderungen an der Fortnite-Map prophezeien.

Falls ihr euch Sorgen macht, dass ihr diesen einen Skin nicht mehr freischalten könnt, weil euch die nötige XP fehlt, könnt ihr euch auf das Wochenende vom 29. Juni bis zum 3. Juli freuen. Da wird es nämlich die doppelte Erfahrung geben, schaufelt euch also hier schon einmal etwas Freizeit frei.

Heute ging auch der neue Fortnite-Patch an den Start. Wenn ihr wissen wollt, welche Neuerung die Fortnite-Version 4.5 bereithält, erfahrt ihr hier alles über den neuen Spielwiese-Modus und die neuen Zwillingspistolen.