Epic Games hat mit einem neuen Update die Crossplay-Möglichkeiten für Nutzer der Switch-Version von Fortnite eingeschränkt.

Aus den offiziellen Patch Notes geht hervor, dass Fortnite-Spieler auf der Switch ab sofort nur noch mit Nutzern der Mobile-Version zusammengewürfelt werden können. Crossplay mit PS4 und Xbox One gibt es nicht mehr.

In den Patch Notes steht zudem, dass man sich von dieser Änderung eine "durchschnittlich bessere Spielerfahrung" für Switch- und Mobile-Spieler erhoffe.

Trotzdem kommt dieser Schritt ziemlich überraschend, insbesondere weil Fortnite für einen Crossplay-Durchbruch sorgte: Im September 2018 lockerte Sony mit der PS4 den vormals starren "Anti-Crossplay"-Kurs und startete den Beta-Test mit - richtig - Fortnite.

Möglicher Grund: Framerate-Unterschiede

Eine Begründung für die Beschneidung der Crossplay-Funktion auf der Switch liefern die Patch Notes nicht. Weder sind die Inhalte des Titels auf dieser Plattform unterschiedlich, noch unterscheiden sich die Steuerungsmöglichkeiten von denen der anderen Systeme.

Dafür kommt ein anderer Grund infrage: Denn während Switch-Spieler in Fortnite auf eine Bildrate von 30 Bilder in der Sekunde beschränkt sind, läuft Fortnite auf der PS4 und der Xbox One mit 60 fps. In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Beschwerden der Spieler, auf die Epic jetzt möglicherweise reagiert hat.

Fortnite ist auf allen gängigen Systemen spielbar und gehört zu den erfolgreichsten Spiele-Phänomenen überhaupt.

