Fortnite bringt Tilted Towers zurück und das schon in wenigen Tagen - Release und alles, was ihr zum Start von OG Season 2 wissen müsst

Fortnite OG startet schon bald in Season 2.

Tilted Towers zählt zu den beliebtesten Locations in der Geschichte von Fortnite. Battle Royale-Shooters. In wenigen Tagen feiert das kleine Örtchen im OG-Spielmodus des Battle Royale-Shooters seine Rückkehr, das hat Entwickler Epic vor wenigen Stunden enthüllt.

Wann genau und was ihr sonst noch über Season 2 von Fortnite OG wissen müsste, dazu jetzt mehr im Artikel.

Wann startet Season 2 von Fortnite OG?

Laut Epic ist der Start von Season 2 am 31. Januar (via X)

Zu welcher genauen Uhrzeit der Seasonwechsel stattfindet, ist noch unklar. Auf GamePro werden wir den Start von OG Season 2 im Live-Ticker für euch begleiten. Ihr seid bei uns also immer auf dem aktuellen Stand.

Diese Neuerungen bringt Season 2 von Fortnite OG

Für viele am wichtigsten ist sicherlich die Rückkehr von Tilted Towers. Das Gebiet wurde gegen Ende von Season 2 eingeführt und mutierte schon recht fix zum begehrten Drop-Spot, in dem es ordentlich zur Sache ging und schnell viele Eliminierungen möglich waren. Später wurde Tilted Towers durch einen Vulkanausbruch fast vollständig zerstört.

Durch die Ankündigung des Release von OG Season 2 ist zudem bekannt, dass der Black Knight Skin seine Rückkehr feiert. Allerdings in einer neuen Version. Es ist daher stark davon auszugehen, dass wir einen neuen Battle Pass mit zumindest alternativen Versionen der legendären Skins bekommen.

Was den Loot-Pool anbelangt, wird sich Epic höchstwahrscheinlich wie bereits in OG Season 1 stark am Original orientieren. Dementsprechend dürften Boogie Bombs, Schadensfallen oder auch die Minigun ihre Rückkehr in den Modus feiern.

Das ist Fortnite OG

In Fortnote OG erlebt ihr das Battle Royale mit klitzekleinen Änderungen genau so, wie es 2017 gestartet ist. Samt dem gleichen Loot-Pool und den gleichen Gadgets wie einst in Kapitel 1.

Seit dem 06. Dezember 2024 ist OG ein dauerhafter Spielmodus, dessen Seasons in kurzen Abständen von 4 bis 6 Wochen rotieren.

Freut ihr euch schon auf die Rückkehr von Tilted Towers und spielt ihr generell lieber Fortnite OG oder das aktuelle Kapitel?