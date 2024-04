Fortnite-Server gehen gleich offline: Alle Infos zum Serverdown, Update 29.30 und neuen Inhalten

Es stehen wieder Wartungsarbeiten bei Fortnite an.

Innerhalb von Fortnite Chapter 5 Season 2 steht wieder ein neues, kleineres Update an. Das bedeutet auch, dass wir uns auf heruntergefahrene Server einstellen müssen. Wann die Wartungsarbeiten stattfinden und was Version 29.30 für Fortnite bereithält, erfahrt ihr hier.

06:00 Uhr Kurz vor dem Start der Wartungsarbeiten erfahrt ihr hier im Live-Ticker, wie lange die Server down sind und welche wichtigen Neuerungen mit dem Update dazukommen. Sollte es zu Verzögerungen durch technische Probleme kommen, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Fortnite v29.30: Startzeit und Server-Down

Wann kommt das Update? Das Update erscheint am 23. April (Dienstag).

Das Update erscheint am 23. April (Dienstag). Um welche Uhrzeit geht's los? Nach den Wartungsarbeiten geht das Update an den Start. In der Vergangenheit geschah das meist gegen 12:00 Uhr deutscher Zeit, sofern es zu keinen technischen Problemen kommt.

Gehen die Fortnite-Server für das Update wieder offline? Wie für Updates dieser Größenordnung üblich, wird es dieses Mal auch eine Server-Downtime geben. Die startet um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Eine halbe Stunde vorher wird bereits das Matchmaking abgeschaltet.

Mit dem Update erwarten wir vor allem einen neuen Künstler oder eine Künstlerin, der oder die in der dritten Season von Fortnite Festival auftritt. Aktuellen Leaks nach dürfte es sich dieses Mal um Billie Eilish handeln:

Zudem ist mittlerweile klar, dass uns viel Star Wars erwartet. Mit Update 29.30 wird eine neue Kollaboration auf den Weg gebracht. Am 3. Mai, und damit einen Tag vor dem Star Wars Day, dürfen wir wohl die volle Packung Star Wars erwarten.

Hier ein paar geleakte bzw. offiziell angedeutete Inhalte, die bereits die Runde machen:

Für LEGO Fortnite erwarten wir außerdem ein Farming-Update, da selbst der offizielle X-Account schon etwas andeutet:

Fortnite ist mittlerweile mehr als nur Battle Royale

Neben Battle Royale bietet Fortnite mittlerweile noch einiges mehr. Wir können uns etwa in Rocket Racing in den Rennwagen setzen und Arcade-Rennen gegen Mitspieler*innen fahren. Wer mehr Lust auf Survival und Basenbau hat, kann sich in LEGO Fortnite austoben. Musikalisch geht es dagegen in Fortnite Festival zu. In dem Musik-Modus stellen wir unser Rhythmusgefühl unter Beweis. Über Updates werden die Modi stetig verbessert und erweitert.