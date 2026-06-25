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Fortnite-Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Down, Leaks und mehr zu Update 41.10 im Live-Ticker

Wann ihr wieder Fortnite spielen könnt und was im Update steckt, verraten wir euch auf GamePro im Live-Ticker.

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller, Chris Werian
25.06.2026 | 06:12 Uhr

PJ freut sich auch schon auf Fortnite-Update 41.10. PJ freut sich auch schon auf Fortnite-Update 41.10.

Nachdem vor knapp drei Wochen in Fortnite die dritte Season von Chapter 7 gestartet ist, steht heute mit Version 41.10 der erste Patch an – und den begleiten wir für euch natürlich wieder wie gewohnt im Live-Ticker hier auf GamePro.

So seid ihr bestens informiert, wann ihr weiterspielen könnt und habt zudem auf dem Schirm, welche neuen Inhalte ins Spiel kommen.

Die wichtigsten Daten zum Server-Down auf einem Blick

  • An welchem Tag gehen die Server offline? Am heutigen Donnerstag, den 25. Juni
  • Zu welcher Uhrzeit startet der Server-Down? Für gewöhnlich ab 10 Uhr. Das Matchmaking wird bereits gegen 9:30 Uhr deaktiviert.

Fortnite-Update 41.10 im Live-Ticker

Donnerstag, 25.06.2026

06:12 Uhr

Moin ihr Lieben! In wenigen Stunden werden die Fortnite-Server vorübergehend abgeschaltet. Wann es weitergeht und was in Patch 41.10 steckt, das verrate ich euch hier im Ticker.

Video starten 1:20 Fortnite erweitert mit Chapter 7 Season 3 die bereits bekannten Sprites um neue Gameplay-Mechaniken

Ab wann ihr wieder zocken könnt

Bei "kleineren" Updates, wie das auf Version 41.10, sind die Server meist für zwei bis drei Stunden offline. Sollte es keine technischen oder anderweitigen Probleme geben, könnt ihr schätzungsweise zwischen 12 und 13 Uhr weiterspielen. Kommt es zu Verzögerungen, kann sich die Downtime aber auch ein wenig ziehen.

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Das steckt wohl in Fortnite-Update 41.10 und dem Gone Wild-Sommer-Event

Zwar hat Epic die Neuerungen noch nicht offiziell enthüllt, laut ShiinaBR steckt aber richtig viel Inhalt in der Version 41.10:

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Beim Gone Wild-Sommer-Event wird es laut FNAssist goldene Angel-Spots geben und einige Lagerfeuer geben. Dort dürfte dann auch die Feuerwerks-Leuchtpistole zu finden sein. Außerdem wird das Pop-Idol Olivia Rodrigo Skins im Spiel erhalten, genau wie Supergirl und auch Dave the Diver ist mit von der Partie.

Fortnite OG stellt darüber hinaus auf Season 9 um, der Gletscher auf der alten Map bekommt also langsam Risse und entfesselt eine gefährliche Kreatur. Auf der Map wird außerdem die Mega Mall eröffnet. Auch sollen fünf neue Sprites, unter anderem für John Wick, ins Spiel kommen, genau wie ein Fußballplatz mit Loot.

Gefallen euch die Neuerungen von Version 41.10 und dem Sommer-Event?

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Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

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