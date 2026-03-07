Scam via Discord: Warum gerade viele Fortnite-Fans ihre V-Bucks verlieren und was ihr jetzt tun müsst

Derzeit geht ein kurioser Scam durch die Community von Fortnite. Viele langjährige Fans verlieren ihre großen Mengen an V-Bucks einfach so, doch dahinter steckt ein dreister Betrug.

Christos Tsogos
07.03.2026 | 17:31 Uhr

Viele Fans berichten vom Verlust ihrer V-Bucks und daran soll Discord und seine Bots schuld sein.

Es gab schon viele Scams in Fortnite, aber dieser setzt nochmal einen drauf. Viele Fans berichten davon, sie haben ihre V-Bucks plötzlich verloren und das, obwohl der Support keine verdächtigen Aktivitäten auf ihren Accounts feststellen konnte. Der Support von Fortnite hat sich den Fall nun genauer angesehen, denn die Betrugsfälle häufen sich. Laut diesem wurde der Übeltäter jetzt identifiziert und schuld daran sind Bots auf Discord.

Bots verschwenden eure V-Bucks an einen hirnlosen Modus

Ein neuer Post von Fortnite Status schreibt auf der Social-Plattform X.com, dass viele Fans vermehrt von einem Scam berichten. Der Account klärt auf, dass der Verlust der V-Bucks mit Bots zusammenhänge, die auf Discord operieren. Diese wurden von den Fans in der Vergangenheit vielleicht für Dienste verwendet, wie das Kaufen von Skins aus dem Shop, joinen von Lobbys oder Abrufen von Statistiken.

Video starten 0:42 Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen

Wie der User DeltaOmegaAlpha aber jetzt auf Reddit berichtet, können diese Bots V-Bucks von Accounts verwenden, um sie in Modi zu verschleudern. Für den User lief es ganz bitter, denn er/sie hat über 28.000 V-Bucks verloren. Nach einer Recherche beim Epic Support stellte sich heraus, dass diese im Modus „Steal the Brainrot“ versenkt wurden, obwohl der User, laut eigenen Angaben, keine einzige Minute in dem Modus verbracht habe.

Wer sich nun fragt, wie das überhaupt funktionieren kann, den können wir leicht aufklären:

Wenn ihr solche Bots beansprucht, müsst ihr ihnen Zugang zu eurem Account gewähren. Dadurch erhalten diese dann die Möglichkeit, mit euren V-Bucks zu machen, was sie wollen. Wer Opfer eines solchen Scams wurde, hat laut derzeitigem Stand keine Chance an seine ausgegebenen V-Bucks heranzukommen. Epic Games rät zumindest dazu, die Verbindung zu diesen Bots zu trennen.

Über den offiziellen Link von Epic Games epic.gm könnt ihr euren Account überall abmelden. Damit haben Bots, bei denen ihr euch in der Vergangenheit angemeldet habt, nicht die Chance, zukünftige Käufe zu tätigen. Wer sich also unsicher ist, sollte auf jeden Fall diesen Schritt wagen, um nicht Opfer dieser Betrugsmasche zu werden.

Hättet ihr gedacht, dass die Bots sich einmal gegen euch stellen und euch sogar das Geld aus euren Taschen ziehen? Dies zeigt nur, dass man zukünftig immer vorsichtig sein sollte, wo man seine Daten eingibt.

Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
