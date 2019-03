Fortnite lernt aus Apex Legends - Update 8.0 bringt beliebtes Feature

Season 8 und Update 8.0 zu Fortnite sind da und diesmal steht alles im Zeichen der Schrecken der Meere. So befindet sich nicht nur eine Piraten-Kanone im Spiel, die euch blitzschnell über die Map schießt, der Battle Pass kommt zudem mit zwei levelbaren Piraten-Skins.

Zudem wurde die Map vergrößert und mit Sunny Steps und Lazy Lagoon befinden sich ab sofort zwei neue Orte auf der Karte. Die Modi 50vs.50 und Hautnah könnt ihr jetzt ebenfalls für eine begrenzte Zeit spielen.

Eine Neuerung, die für besonders viel Aufsehen sorgt, ist das Ping-System. Wer aktuell Respawns neuen Battle Royale-Hit Apex Legends spielt, dem wird das Feature bekannt vorkommen.

So könnt ihr ganz ohne Sprachchat eurem Team wichtige Orte auf der Karte mitteilen, sie vor Feinden warnen oder bestimmte Items per Ping markieren. Diese Form der Kommunikation gab es vorher im Genre noch nicht, erleichtert die Absprache speziell mit fremden Mitspielern aber enorm.

Den Fortnite-Entwicklern Epic hat das Ping-System wohl ebenfalls sehr gut gefallen, weswegen sie es promt ins Spiel integriert haben. Wie das ganze ausschaut, könnt ihr hier im Tweet von @TmarTn sehen.

Fortnite: Can I borrow your homework?

Apex: Yeah, just make sure to change it a little

Fortnite: pic.twitter.com/SqURXEM94k