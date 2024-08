Fortnite x Disney - Release, Inhalte, Skins und mehr zur größten Kooperation aller Zeiten in Fortnite

Disney und Epic Games haben sich zusammengetan.

Dass Epic Games mit anderen Marken wie Marvel oder Dragon Ball gemeinsame Sache macht, ist nichts Neues. Dank immer neuer Kooperationen können wir uns schon seit einer gefühlten Ewigkeit etwa als Son Goku, Jack Sparrow oder Luke Skywalker durch den Battle Royale-Modus von Fortnite kämpfen.

Die Zusammenarbeit mit der Walt Disney Company, die im Februar 2024 zusammen mit einem Milliarden-Deal vorgestellt wurde, geht aber weit darüber hinaus. Neben neuer Skins und Items wollen die Großkonzerne ein "völlig neues Spiele- und Unterhaltungsuniversum" erschaffen. Was das genau bedeutet und wann es losgeht, fassen wir hier zusammen.

Arbeiten Disney und Epic an einem neuen Spiel innerhalb von Fortnite?

Sowohl Disney als auch Epic haben den Begriff 'Spiel' bislang nicht eindeutig verwendet, sondern es als "persistentes Universum" bezeichnet, das "mit Fortnite kompatibel" ist. Dennoch scheint es sich dabei schlichtweg um ein Spiel in der Unreal Engine zu handeln, nur dass es eben innerhalb von Fortnite stattfindet, also ein Spiel im Spiel ist. Mit LEGO Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival verhält es sich ähnlich.

Daher werden wir in diesem Artikel den Begriff 'Spiel' benutzen, auch wenn "Expansive Universe" oder "Spiele- und Unterhaltungsuniversum" womöglich mehr als das versprechen soll.

Hier seht ihr den Ankündigungstrailer, der aber bislang keine Ingame-Szenen aus dem Projekt selbst zeigt:

Disney und Epic verkünden gigantische Kooperation und planen neues Universum in Fortnite

Release: Wann erscheint das Spiel?

Release: unbekannt, angeblich Ende 2026

unbekannt, Plattformen: vermutlich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Mobile (bislang nicht bestätigt)

Das Endprodukt liegt noch in weiter Ferne. Einen genauen Termin gibt es daher noch nicht. Laut einem Gerücht von SamLeakss soll es zumindest Ende 2026 soweit sein.

Und auch die unterstützen Plattformen wurden noch nicht genannt, wobei mehr als wahrscheinlich ist, dass es keine Einschränkungen geben wird. Auf den Geräten, auf denen Fortnite läuft, müsste auch das Disney-Spiel laufen.

Welche Disney-Marken sind wahrscheinlich dabei?

Die folgenden Marken und Franchises, die die Disney Company unter sich vereint, wurden bereits im Trailer und der Konzeptzeichnung gezeigt. Das es sich dabei aber um kein originales Ingame-Material handelt, sondern um alte Fortnite-Trailer-Ausschnitte oder Filmszenen, ist das keine Garantie. Es ist zwar wahrscheinlich, dass mit der Zeit alle möglichen Franchises in das neuen Universums eingebaut werden, wir sollten sie aber vorerst als Platzhalter verstehen.

20th Century Fox Avatar

Disney Animation Die Eiskönigin Ralph reichts The Nightmare Before Christmas

Disney Cruise Ships

Disney+

ESPN

Lucasfilm Indiana Jones

Marvel Captain America Deadpool Guardians of the Galaxy

Pixar Cars Monster AG

Star Wars

Das erste offizielle Konzeptbild zum Projekt zeigt bereits mehrere Inseln, die mit dem Disney-Schloss verbunden sind. Darauf finden sich auch erste Hinweise, welche Marken und Franchises dabei sein könnten.

Alle bislang bestätigten Disney-Skins

Nicht offiziell bestätigt, aufgrund des Multiversum-Ansatzes von Fortnite aber quasi sicher, ist, dass wir Skins auch in dem neuen Spiel nutzen können. Skins zu Disney-Franchises wie Deadpool gibt es bereits, zwei neue zu Star Wars sind zudem frisch hinzugefügt worden.

Diese neuen Disney-Skins sind für Chapter 5 Season 4 und darüber hinaus bestätigt:

Neue Marvel-Skins (Battle Pass Chapter 5 Season 4) Gwenpool (Mix aus Gwen Stacy aus Spiderman und Deadpool) War Maschine (Iron Man) Peelverine (Fortnite-Charakter als Wolverine) Emma Frost (X-Men) Captain Jonesey (Fortnite-Charakter als Captain America) Mysterio (Spiderman) Shuri (Black Panther) Doctor Doom

Disney Villain-Skins (Herbst 2024) Maleficient Cruella de Ville Hook

Die Unglaublichen-Skins (Herbst 2024) Bob Parr Elastigirl Frozone



Im Trailer werden die Skins bereits vorgestellt:

1:31 Fortnite und Disney stellen für Season 4 acht neue Marvel-Battle Pass-Skins vor

Was ist mit bereits bestehenden Disney-Skins? Voraussichtlich könnt ihr mit Darth Vader, Spider-Man und Indiana Jones ebenfalls die neue Disney-Erfahrung erleben. Bereits bestehende Marvel- und Star Wars-Skins könnt ihr euch auf den verlinkten Seiten anschauen.

Gameplay: Wie spielt es sich?

Was Disney und Epic da am Ende für ein Spiel herausbringen, lässt sich durch den ersten Trailer bereits erahnen. In dem wird nämlich mit "Play, Watch, Create, Shop" geworben. In der Pressemitteilung zur Ankündigung wird es ebenfalls grob thematisiert:

"Das neue persistente Universum bietet nicht nur ein erstklassiges Spielerlebnis und ist mit Fortnite kompatibel, sondern bietet den Verbrauchern auch zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Ansehen, Einkaufen und Interagieren mit Inhalten, Charakteren und Geschichten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar und mehr."

In einem weiteren Abschnitt der Pressemitteilung ist auch davon die Rede, dass wir "eigenen Geschichten und Erlebnisse erstellen [...] und Inhalte auf die Art und Weise miteinander teilen" können.

Post-Launch-Content garantiert

Da unter anderem von einem mehrjährigen Projekt sowie Shop die Rede ist und Fortnite ein Vorzeige-Service-Game ist, dass sich über Mikrotransaktionen finanziert, wird das Crossover-Spiel mit Sicherheit eine ähnliche Schiene fahren. Die vielen Disney-Franchises bieten sich perfekt dazu an, Stück für Stück ins Spiel gebracht zu werden, um die Spieler*innen so lange am Ball zu halten – erste Skins gibt es ja schon bereits bzw. kommen mit Chapter 5 Season 4 dazu (siehe die Skin-Liste oben).