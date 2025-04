Forza Horizon 5 - Das sind die 10 schnellsten Autos im Rennspiel

Wir zeigen euch die schnellsten Autos aus Forza Horizon 5.

Mit satten 898 Fahrzeugen bietet das kürzlich auch auf der PlayStation 5 erschienene Forza Horizon 5 die größte Auswahl der bisherigen Seriengeschichte. Wer auf dem ersten Platz landen will, braucht das passende Auto, weshalb wir euch hier die zehn schnellsten Boliden aus ganz Mexiko vorstellen.

Das sind die schnellsten Autos in Forza Horizon 5

Durch Tuning können die Fahrzeuge in Forza Horizon 5 natürlich stark angepasst und in ihrer Leistung verändert werden. Wir beziehen uns deshalb auf die Grundwerte der jeweiligen Flitzer. Und wie es sich für eine gute Liste gehört, fangen wir mit dem "langsamsten" schnellen Auto an und arbeiten uns bis an die Spitze hoch.

10. Bugatti Divo 2019

Mit einer Geschwindigkeits-Bewertung von 9,6 und einem Beschleunigungswert von 10 saust der Bugatti Divo auf den zehnten Platz der schnellsten Fahrzeuge in Forza Horizon 5. Den Divo könnt ihr ganz regulär bei der Autoshow für 3 Millionen Credits erwerben.

9. Koenigsegg Agera 2011

Mit einer Geschwindigkeit von 9,7 ist der Koenigsegg Agera aus dem Jahr 2011 noch ein bisschen schneller. Das Hypercar ist nicht regulär verfügbar und nur mit Glück über den Forzathon Shop oder eine Festival Playlist erhältlich.

8. Hennessey Venom GT 2012

Der Venom GT von Hennessey kommt beim Top-Speed sogar auf 9,8 und schiebt sich so auf den achten Platz in dieser Liste. Den Wagen gibt's bei der Autoshow für 1,2 Millionen Credits.

7. Bugatti Veyron Super Sport 2011

Der zweite Bugatti in den Top 10 hat ebenfalls volle zehn Punkte bei der Beschleunigung, bietet aber zusätzlich einen Geschwindigkeits-Wert von 9,9. Für 2,2 Millionen Credits bekommt ihr den Veyron bei der Autoshow.

6. Porsche Taycan Turbo S 2020

Nachdem gleich sechs Fahrzeuge aus Forza Horizon 5 die vollen zehn Punkte bei der Geschwindigkeit haben, müssen wir zur Unterscheidung ab jetzt auch die Beschleunigung und das Handling mit einfließen lassen. Dadurch landet der Porsche Taycan Turbo S auf dem sechsten Platz.

Er bietet einen hohe Beschleunigungswert von 9,7 und ein ordentliches Handling (7,8). Der Porsche ist Teil des "Welcome Pack"-DLCs, der im November 2021 mit der Premium-Edition von Forza Horizon 5 veröffentlicht wurde.

5. Koenigsegg One:1 2015

Der zweite (aber nicht der letzte) Koenigsegg in dieser Liste hat ein sehr gutes Handling von 9,5, allerdings "nur" eine Beschleunigung von 7,0. Bei der Autoshow kostet euch das gute Stück 2,8 Millionen Credits.

4. Hennessey Venom F5 2021

Der Venom F5 aus dem Jahr 2021 ist nochmal schneller als der Venom GT. Neben der vollen Geschwindigkeit bietet er zudem ein Handling von 9,6 und eine Beschleunigung von 6,8. Um das Auto zu bekommen, braucht ihr das "Hot Wheels"-Erweiterungspack.

3. Koenigsegg Agera RS 2017

Der Agera RS ist ein echter Hingucker. (Bild: Forza Wiki)

Geschwindigkeit: 10

10 Handling: 9,7

9,7 Beschleunigung: 7,0

7,0 Starten: 7,6

7,6 Bremsen: 9,7

9,7 Offroad: 4,3

Der Agera RS punktet mit einer hohen Endgeschwindigkeit, tollem Handling und einer ordentlichen Beschleunigung. Er kostet in der Autoshow 2 Millionen Credits.

2. Bugatti Chiron 2018

Der Bugatti Chiron bietet rohe Power. (Bild: Forza Wiki)

Geschwindigkeit: 10

10 Handling: 7,9

7,9 Beschleunigung: 9,9

9,9 Starten: 6,1

6,1 Bremsen: 8,6

8,6 Offroad: 5,0

Der Bugatti Chiron ist ein echtes Biest mit hoher Geschwindigkeit und extremer Beschleunigung. Nur das Handling lässt etwas zu wünschen übrig. Ihr findet den Chiron auf der Autoshow für 2,4 Millionen Credits.

1. Koenigsegg Jesko 2020

Der Koenigsegg Jesko ist der schnellste Wagen in Forza Horizon 5. (Bild: Forza Wiki)

Geschwindigkeit: 10

10 Handling: 10

10 Beschleunigung: 6,9

6,9 Starten: 7,4

7,4 Bremsen: 9,0

9,0 Offroad: 4,4

Wie könnte es anders sein: Gleich vier Koenigsegg haben es in die Top-10 geschafft und natürlich steht ein solcher "König" auch ganz oben. Der Jesko hat zwar nicht die höchste Beschleunigung, erreicht dafür aber besonders hohe Geschwindigkeiten und ist fast schon unverschämt gut beherrschbar. Der Flitzer kostet euch auf der Autoshow 2,8 Millionen Credits.

