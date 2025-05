PS5: Die drei meistverkauften Spiele im April stammen gar nicht von Sony - sondern sind allesamt Xbox-Titel

Das Remaster zu Oblivion gehört zu den erfolgreichsten Spielen im April 2025.

Die Zeiten intensiv geführter "Konsolenkriege" scheinen vorbei zu sein. Seit ein paar Jahren bringt Sony ehemalige PlayStation-Exclusives auf den PC und auch Microsoft hält in vielen Fällen nicht länger an der Xbox-Exklusivität fest. Das führte im April 2025 offenbar zu einem Kuriosum im PS Store.

Xbox dominiert PlayStation Store

Darum geht's: In einem Blogpost hat Sony wie so oft die Download-Charts des PlayStation Stores im Vormonat, also in diesem Fall im April 2025, vorgestellt. Die Top-3 gehören dabei allesamt zu Microsoft.

Dabei handelt es sich um Oblivion Remastered, Forza Horizon 5 und Minecraft. Die Reihenfolge unterscheidet sich zwar in der EU und USA/Kanada, das Treppchen steht aber trotzdem fest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mit Indiana Jones und der Große Kreis hat es in Europa zudem ein weiterer Xbox-Titel in die Top-10 geschafft. In den USA und Kanada muss Indy mit einem ebenfalls respektablen elften Platz vorliebnehmen.

Microsoft ist also gewissermaßen der aktuell erfolgreichste Publisher auf der PS5. Vor ein paar Jahren oder auch nur Monaten schien das noch absolut ausgeschlossen.

2:37 Forza Horizon 5: So funktioniert der neue "Horizon Realms"-Modus

Autoplay

Daran liegt's: Für diesen Erfolg gibt es natürlich gute Gründe und die haben tatsächlich mit Microsoft gar nicht so viel zu tun.

Das Remaster von Oblivion ist auf allen Plattformen gleichzeitig herausgekommen und superbeliebt. Das Original von 2006 entstand allerdings, als Bethesda noch gar nicht zu Microsoft gehörte und erschien regulär für die PS3.

Minecraft dürfte durch den Kinofilm einen ordentlichen Push bekommen haben. Das Klötzchenspiel ist aber schon lange auf der Sony-Konsole und war bereits ein riesiger Hype, lange bevor Microsoft Mojang gekauft hat.

Zu guter Letzt hat Microsoft mit Forza Horizon 5 eines der besten Rennspiele des letzten Jahrzehnts endlich auf die PS5 gebracht. Wegen kaum einer Reihe dürften PlayStation-Spieler*innen in den vergangenen Jahren so viele neidische Blicke Richtung Xbox geworfen haben wie bei Forza Horizon.

Diese Gründe sollen natürlich nicht die wohl wichtigste Erkenntnis untergraben: Wir Spiele-Fans können im Grunde nur profitieren, wenn Plattform-Grenzen aufgebrochen werden. Am Ende geht es nämlich einfach um gute Games und die haben auf jeder Konsole einen Platz.

Was ist euer Lieblingsspiel aus dem April 2025?