Forza Horizon 4 schickt uns im Oktober in die Open World von Großbritannien, in der uns Entwickler Playground Games mit einigen neuen Spielmodi auf Trab halten will.

Gegenüber Destructoid haben die Macher mit Horizon Storys einen neuen Spielmodus für den Xbox One-Racer bestätigt. Eine Aktivität des Modus erinnert an Segas Rennspiel Crazy Taxi aus dem Jahr 1999.

Neuer Spielmodus Horizon Storys

In Forza Horizon 4 müssen wir nicht zwangsläufig alleine im Auto durch die Gegend donnern, sondern können nun erstmals in der Geschichte der Reihe Mitfahrer herumkutschieren. Die an Crazy Taxi erinnernde Nebenaktivität aus dem Horizon Story-Modus baut darauf auf.

So wird es laut Art Director Benjamin Penrose in Forza Horizon 4 möglich sein, Personen in Taxifahrten von A nach B zu befördern:

"Eines der brandneuen Dinge ist ein Feature namens Horizon Storys. Das sind wirklich coole Happen mit erzählerischem Gameplay, die sich um bestimmte Aktivitäten drehen, bei denen ihr ein Geschäft betreibt und mit bestimmten Leuten interagiert. Beispielsweise habt ihr die Möglichkeit, ein Taxi-Unternehmen zu besitzen."

Nicht falsch verstehen: Der Horizon Storys-Modus umfasst nicht nur Taxifahrten, sondern noch weitere Nebenaktivitäten. Laut Penrose biete der Modus außerdem die Möglichkeit, als Stuntman durchzustarten. Details hierzu und zu weiteren Aktivitäten, sind aber noch nicht bekannt.

Forza Horizon 4 erscheint am 2. Oktober 2018 für Xbox One und PC. Das Rennspiel lässt uns nicht nur die vier Jahreszeiten durchleben, sondern bietet auch 450 lizensierte Fahrzeuge. Forza Horizon 4 ist sowohl im Multiplayer als auch (offline) im Singleplayer spielbar.