Forza Horizon 5: Dieser Trick lässt euch schneller Geld verdienen

Im Fokus von Forza Horizon 5 stehen natürlich die Autos. Um immer bessere Karren zu bekommen, müsst ihr ordentlich Kohle auf dem Konto lagern. Jedoch gibt es einen Trick, der euch dabei helfen kann, schnell an Geld zu gelangen.

Mehr Geld in kürzester Zeit in Forza Horizon 5 verdienen

Der Seite Windows Central ist beim Spielen aufgefallen, dass es in Forza Horizon 5 eine sehr schnelle Methode gibt, um an Geld zu gelangen. Das hängt damit zusammen, dass ihr durch Wheel Spins neben Autos und Klamotten für euren Fahrer oder eure Fahrerin auch Geld erhalten könnt. Und das wird sich für diesen Trick zu Nutze gemacht.

So kommt ihr schneller an Geld:

Geht in eure Auto-Kollektion und wählt dort den Willys Jeep oder Toyota Supra aus. Diese kosten knapp 40.000 beziehungsweise 55.000 Credits. Wählt das gekaufte Auto aus und geht in das Menü Auto-Meisterung. Dort müsst ihr euch für fünf Skill-Punkte Skills kaufen, bis ihr den Super Wheel Spin freischaltet. Dreht danach am Rad und schon erhaltet ihr sehr wahrscheinlich ein gutes, neues Auto oder zumindest einige Credits. Wiederholt dieses Vorgang beliebig oft.

So kommt ihr an mehr Skill-Punkte: Damit ihr genug Skill-Punkte habt, um euch die Wheel Spins freizuschalten, solltet ihr ein sehr schnelles Auto nehmen, das ihr möglichst schon hoch gelevelt habt. Sucht euch dann eine gerade Autobahnstrecke aus und fahrt diese einfach im Singleplayer ab. Dort spawnen regelmäßig generierte Drivatare an denen ihr einfach per Near Miss vorbeifahren müsst.

Nach kurzer Zeit habt ihr so dann extra viele Skill-Punkte erhalten, die ihr wieder für Super Wheel Spins ausgeben könnt. Insgesamt gibt es aber keinen Weg die Prozedur mit dem Auto und Skills kaufen zu verschnellern. Ihr müsst wirklich immer wieder diese Umwege durch die ganzen Menüs nehmen, aber trotzdem erhaltet ihr so schneller Credits, als wenn ihr normal spielt.

Für welche Autos ihr dann das Geld nutzen könnt, lest ihr hier:

Forza Horizon 5 ist vor kurzem für die Xbox Series X/S und Xbox One erschienen. Das Rennspiel lässt euch in Mexiko durch abwechslungsreiche Landschaften wie geschmückte Städte, glänzende Strände, Wüsten oder Dschungel fahren. Auch Kollege Dennis zeigt sich von dem Spiel in seiner Review begeistert – wenn es auch nicht ganz ohne Kritikpunkte auskommt.

Würdet ihr einen solchen Trick für mehr Credits nutzen?