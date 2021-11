Forza Horizon 5: Erstes Update verbessert Serverstabilität und behebt Geld-Exploit

Forza Horizon 5 ist wohl das beste Rennspiel des Jahres und wird von der internationalen Presse in den Himmel gelobt. Aber kein Titel ist ohne Fehler und entsprechend machen sich die Entwickler von Playground Games jetzt daran, die Probleme zu beheben, die es in die Launch-Version geschafft haben. Das erste Update für Forza Horizon 5 ist bereits für Xbox Series X/S, Xbox One und PC online, und wir verraten euch, was in dem Download steckt (via forzamotorsport).

Das Wichtigste: Wirklich schlimm gebeutelt war Forza Horizon 5 ja schon vor dem Patch nicht wirklich. Das Update dreht aber noch einmal an der Stabilität, vor allem im Multiplayer. Es gab bisher auch einige Fehler, die zwar nicht zu einem Absturz führten, aber durchaus nerven konnten. Zum Beispiel stoppten Autos bei Verbindungsproblemen, oder wir fielen beim Abschluss einer Mission durch die Map, was nun gepatcht wurde.

Geld-Exploit beseitigt: Wirklich wichtig sind aber die entfernten Exploits, durch die sich Vorteile ermogelt werden konnten. Allen voran der sogenannte Willy-Exploit, durch den ihr schnell an eine Menge Geld kommen konntet. Zudem werden Belohnungen jetzt korrekt ausgegeben, und VIPs haben Zugriff auf die entsprechenden DLCs.

Alle Patch-Notes in der Übersicht

Game Stability

Fixed several crashes

Fixed a potential crash that could happen if an emote was earned whilst offline

Fixed a potential crash that can happen when starting a Horizon Arcade

Fixed a potential crash that occurred when spawning traffic cars

Fixed a crash when loading EventLab events

Fixed a crash when upgrading cars

Multiplayer

Improved stability of Horizon Life connections

Improvements to online traffic

Fixed issue where player’s car would get stopped when losing connection to Horizon Life

Disabled Convoy voice chat to help track down the long load times in Online events

Improvements to Horizon Arcade for other player visibility and joining and leaving Arcade events

Fixed Eliminator Head to Heads not ending when players reached the finish point

Wheel Compatibility

Fixed a disconnect pop up that was preventing Wheels from functioning correctly on PC

Exploits

Updated the Car Masteries for various cars to address an exploit

Removed an exploit that could be achieved when creating Challenge Cards

Removed an exploit when creating specific route configurations in EventLab

Fixed an issue which allowed players to purchase cars from the Car Collection screen which weren’t available in the Autoshow

Added checks to stop an exploit with driving assists

Stopped players being able to download tunes before a race starts

DLC

Fixed VIP Player House not being free for some VIPs

Fixed VIP House not giving player correct Forzathon Point multiplier

Fixed issue where some VIP players weren’t receiving Super Wheelspins

Rewards

Fixed players not receiving the loyalty reward for playing Forza Motorsport 5

Fixed an issue with Car Collection where it was possible that a player could lose pending rewards if they quit the game

Rebalanced UGC payouts

Other

Fixed an issue where it was possible for the player to fall out of world after completing the Trial

Fixed an issue where input stops working on the Press Start screen

Cross Country Event difficulty has been tuned slightly easier on Drivatar Difficulty levels below Unbeatable to smooth off some difficulty spikes

Fixed EventLab notifications persisting in Freeroam

Fixed some Accolades missing icons on Xbox One and Xbox One S

Fixed profanity filter not applying correctly on Super7

Horizon 5 startet schon extrem spektakulär:

Schon vor dem Patch machte Forza Horizon 5 optisch eine extrem gute Figur. Und auch die Stabilität lässt eigentlich nur wenig zu wünschen übrig – und das auf Xbox Series X/S und Xbox One. Egal ob Umgebung, Autos oder Effekte, das Rennspiel hat auf der Xbox momentan kaum Konkurrenz und ist ein Benchmark. Mehr dazu findet ihr im GamePro-Techniktest zu Forza Horizon 5.

Habt ihr Spaß mit Forza Horizon 5, und gibt es eurer Meinung nach Aspekte, die noch verbessert werden sollten?