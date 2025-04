Der 'Freies Fahren'-Modus von Mario Kart World liefert 'hunderte Missionen' und Sammelkram - Das steckt alles in der Open World

Mit Mario & Co. cruisen wir bald auch durch eine Open World.

Während der Nintendo Direct Anfang April, bei der die Switch 2 genauer vorgestellt wurde, hatte auch das neue und exklusive Mario Kart World als Launch-Titel seinen Auftritt. Aber erst durch einen neuen Showcase, der sich nur um den Fun-Racer drehte, haben wir einen tieferen Einblick in das Spiel erhalten. Dazu zählt auch, was wir alles in der Open World so abseits der Rennen anstellen können.

Die erste Mario Kart-Open World ist keine leere Kulisse

Im neuen Mario Kart fahren wird – wie könnte es auch anders sein – vor allem Rennen gegen andere KI-Gegner oder Freund*innen. Es wird aber auch Ballonschlachten oder Zeitfahrten geben. Ganz neu ist die Open World, die wir im 'Freie Fahrt'-Modus (Free Roam) frei befahren und erkunden können – auch von Strecke zu Strecke.

Nintendo will diese Open World aber nicht nur als Lobby-Kulisse verkommen lassen, sondern mit Inhalten füllen, die uns zum Erkunden einladen sollen. Das Ganze erinnert uns dabei sehr an Forza Horizon 5.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Autoplay

Während der eigenen Mario Kart World-Direct hat Nintendo ein wenig mehr dazu verraten, was wir in der offenen Welt abseits der Rennen noch so machen können:

P-Schalter: In der Welt befinden sich blaue Schalter, über die wir Missionen aktivieren können, um unsere Fahrkünste zu verbessern. Das reicht vom Sammeln blauer Münzen bis zu herausfordernden Streckenabschnitten, die wir unter Zeitdruck meistern müssen.

In der Welt befinden sich blaue Schalter, über die wir Missionen aktivieren können, um unsere Fahrkünste zu verbessern. Das reicht vom Sammeln blauer Münzen bis zu herausfordernden Streckenabschnitten, die wir unter Zeitdruck meistern müssen. Versteckte Münzen: Während wir durch die Welt fahren, können wir ebenfalls über Münzen wie das Peach Medaillon stolpern. Ob es sich dabei nur um schlichte Sammelobjekte handelt, oder sie noch einen Effekt haben, ist noch nicht bekannt.

Während wir durch die Welt fahren, können wir ebenfalls über Münzen wie das Peach Medaillon stolpern. Ob es sich dabei nur um schlichte Sammelobjekte handelt, oder sie noch einen Effekt haben, ist noch nicht bekannt. Versteckte ?-Felder: Was die Fragezeichen-Felder im Detail bewirken, hat der Showcase noch nicht deutlich gezeigt. Aber auch hier handelt es sich um in der Welt verteilte Schalter, die uns entweder herausfordern oder etwas sammeln lassen.

Was die Fragezeichen-Felder im Detail bewirken, hat der Showcase noch nicht deutlich gezeigt. Aber auch hier handelt es sich um in der Welt verteilte Schalter, die uns entweder herausfordern oder etwas sammeln lassen. Fotomodus: Falls wir beispielsweise Stunts oder andere Momente festhalten wollen, können wir dafür den Fotomodus nutzen.

Wollt ihr mehr darüber wissen, was während des Mario Kart World-Showcase noch so enthüllt wurde, findet ihr hier eine Zusammenfassung:

Mehr zum Thema Mario Kart World-Direct: Alle neuen Infos aus dem Showcase zum Open World-Racer für Nintendo Switch 2 von Maximilian Franke

Free Roam im Multiplayer: Ihr könnt die Welt im 'Freie Fahrt'-Modus nicht nur alleine erkunden, es wird auch der Multiplayer unterstützt. Während ihr im Splitscreen-Modus mit einer Switch 2 mit bis zu vier Spieler*innen zocken könnt, könnt ihr lokal insgesamt mit maximal acht Spieler*innen zocken – dafür benötigt ihr jeweils eigene Konsolen im selben Netzwerk.

Gibt es Schnellreisen? Kaum eine Open World kommt ohne eine Schnellreisefunktion aus. Das ist auch bei Mario Kart World der Fall. Ihr könnt zwischen den Strecken einfach hin- und herreisen.

Im Übrigen wird die Welt auch von NPCs bevölkert. Außerdem gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus sowie Wetter.

Was haltet ihr bislang vom 'Freie Fahrt'-Modus? Glaubt ihr, dass euch die Open World von Mario Kart World genug reizen kann?