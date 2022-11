Gaming Stuhl mit Frittenhalter: Dieses McDonald's Möbelstück lässt euch entspannt snacken

Wer kennt es nicht, ihr seid gerade mitten in einem spannenden Multiplayer-Match und euer Magen fängt an zu Knurren. Ihr holt euch flink einen Burger mit leckeren Pommes und setzt euch wieder vor euren Bildschirm. Aber wohin mit dem ganzen Essen, wenn man doch weiterzocken will? McDonald's liefert auf dieses Dilemma jetzt tatsächlich eine Antwort mit ihrem hauseigenen Gaming-Stuhl. Der ist allerdings so streng limitiert, dass wahrscheinlich niemand wirklich daran kommt.

Fast Food und Zocken - geht das?

Natürlich geht das prinzipiell immer, aber der Gamingchair von McDonald's hält dafür einige, quasi speziell dafür entwickelte, Gimmicks bereit. Neben dem Komfort eines typischen Gaming-Stuhls besitzt er auch folgende Features:

einen Halter für Pommes Frites

einen Getränkehalter

zwei Dip-Halter

eine 'Hot Box', die euren Burger warm halten soll

einen Servietten-Halter und zwei wiederverwendbare Tücher

einen schmutzresistenten Leder-Bezug

modulare Armlehnen, die für Rechts- bzw. Linkshänder*innen angepasst werden können

Hier im Video seht ihr den Stuhl in seiner ganzen Pracht:

Link zum YouTube-Inhalt

Wie kommt ihr an den Stuhl?

Hier kommt dann leider die Enttäuschung, es gibt nur insgesamt 4 Exemplare des Stuhls und davon gibt es wiederum nur einen einzigen zu gewinnen. Das Video, das ihr oben gesehen habt, stammt ursprünglich von der Facebook-Seite von McDonald’s UK, wo es den Stuhl zu gewinnen gibt. Damit soll der neue McCrispy Burger gefeiert werden, der Contest läuft noch bis zum 13. November, aber nur für Bewohner*innen aus England, Wales und Schottland.

Wenn ihr dort also einen Wohnsitz habt, könnt ihr noch beim Gewinnspiel mitmachen, alle anderen müssen ihre Snacks vorerst wie gewohnt verstauen. Echte Tüftler*innen unter euch konnten aber zumindest vielleicht etwas Inspiration sammeln und holen sich die Gadgets bald aus dem 3D-Drucker.

Übrigens war der Stuhl auch nicht der erste Versuch der Fast-Food Kette sich in den Gaming-Bereich zu schleichen. In Australien gab es da letztes Jahr beispielsweise ein Gewinnspiel, bei dem es ursprünglich einen PS5-Controller im McDonald's-Design zu gewinnen geben sollte. Allerdings hat dieser weder den Fans noch Sony besonders gefallen und er wurde schließlich sogar verboten. Alles weitere dazu lest ihr in unserem Artikel zum Burgermenü-Controller.

Aber wie sieht's bei euch aus: Hättet ihr gerne so einen Gaming-Stuhl oder sollte McDonald's sich doch lieber wieder mehr auf Burger konzentrieren?