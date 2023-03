Bestätigt: Neues Spiel der Elden Ring-Macher ist seit 2022 in Arbeit

Was für ein Ass hat From Software im Ärmel?

From Software hat aktuell alle Hände voll zu tun. Das Team arbeitet momentan nicht nur an einem Elden Ring-DLC und Armored Core 6, sondern auch noch an einem dritten Titel. Wie Producer Kenneth Chan auf seinem LinkedIn-Profil verrät, ist er nämlich in einer leitenden Position eines noch unangekündigten Projektes.

From Software arbeitet an neuem Spiel

Chan soll der Producer von einem bislang unangekündigten Spiel sein. Das Projekt befindet sich seit Januar 2022 in der Entwicklung, also kurz vor dem Release von Elden Ring. Da der Launch ohne große technische Probleme verlief, konnte ein Großteil des Teams wohl für das neue Projekt abgezogen werden.

Was hat Chan sonst so gemacht? Der Producer ist parallel der Co-Director und Producer von Armored Core 6: Fires of Rubicon. Außerdem arbeitet er als Lead Game Designer und Project Manager bei Elden Ring. Da er seine Anfänge zusätzlich bei Dark Souls 3 hatte, dürfte er mit der From Software-Formel bestens vertraut sein.

Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um eine völlig neue IP oder um ein Spiel handelt, das in einem bereits bekannten Universum spielt. Möglich wäre auch ein Remake eines älteren FromSoftware-Titels.

Woran arbeitet From Software sonst noch? Aktuell befindet sich eine Erweiterung zu Elden Ring in der Entwicklung. Zum Story-DLC „Shadow of the Erdtree“ gibt es allerdings bislang keine Informationen. So wissen wir nicht, welche Inhalte der DLC bieten wird und können auch noch nicht abschätzen, wann die Erweiterung erscheinen wird.

Des Weiteren arbeitet FromSoftware mit Hochtouren an Armored Core 6. Mit dem sechsten Teil belebt das Entwicklerstudio die Armored Core-Reihe wieder, deren letzter Hauptableger im Jahr 2012 herauskam.

Den passenden Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

2:47 Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

Hier liegt der Fokus auf die riesigen Mechs, die wir aus der Third Person-Ansicht steuern. Um die kolossale Maschine zu steuern, steigt ein Mensch in ihr Inneres und übernimmt die Steuerung. Doch der Titel wird weder ein Souls-Spiel, noch wird er eine Open World wie Elden Ring bieten.

Wir dürfen gespannt sein, ob es sich bei dem 2022 gestarteten Projekt um einen neuen Souls-Titel oder um etwas völlig anderes handelt.

Was für ein Spiel würdet ihr euch aus der From Software-Schmiede wünschen?