Umfrage: Welches Spiel wünscht ihr euch als Nächstes von FromSoftware? Bloodborne 2, Elden Ring-Nachfolger oder doch was anderes?

Mehr Elden Ring, ein neues Bloodborne oder doch was ganz anderes?

Was neue FromSoftware-Spiele angeht, wissen wir aktuell nur eines ganz sicher: Das Studio will nächstes Jahr The Duskbloods rausbringen, einen PvPvE-Titel für die Switch 2. Allerdings scheint der Entwickler parallel auch noch an anderen Projekten zu arbeiten. Es wurde sogar schon gemunkelt, dass noch ein weiterer Titel bereits nächstes Jahr erscheinen könnte. Wir wollen daher von euch wissen, auf welche Enthüllung ihr besonders hofft.

Stimmt ab: Welchen neuen Release wünscht ihr euch von From neben The Duskbloods?

Auch wenn es euch womöglich schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen: Ihr habt bei dieser Umfrage nur eine Stimme.

Das viel gewünschte Bloodborne Remake klammern wir in unserer Umfrage aus, denn – wenn es denn tatsächlich endlich Realität werden würde – könnte es auch von einem anderen Studio kommen. Ein richtig guter Kandidat wäre das Bluepoint-Team, das schon ein fantastisches Remake von Demon's Souls abgeliefert haben.

Gemunkelt, spekuliert und gewünscht wurde schon so ziemlich alles. FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki ist dafür bekannt, am liebsten immer wieder Neues auszuprobieren, andererseits hat das Entwicklerteam gerade mit Elden Ring eine derart erfolgreiche Marke geschaffen, dass es diese kaum mehr fallenlassen kann.

In der Vergangenheit hat Miyazaki die Fortsetzung auch nicht kategorisch ausgeschlossen, was ebenfalls für Dark Souls gilt. Gleichzeitig beweisen die aktuellen beiden Titel, also Nightreign und das kommende The Duskbloods aber doch, dass wir zwischendurch immer neue Experimente von dem Studio erwarten können.

Verratet uns mehr über eure Meinung in den Kommentaren! Gerade falls ihr "etwas ganz Neues" angekreuzt habt, interessiert uns, wohin die Reise für euren Geschmack gehen dürfte. Aber natürlich auch falls ihr mehrere Wünsche habt, wollen wir gerne wissen, welche Optionen ihr am liebsten noch zusätzlich angekreuzt hättet.