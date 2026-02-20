Großes Xbox-Beben: Phil Spencer hört auf, Präsidentin tritt zurück

Microsoft tauscht die Führungsebene von Xbox aus.

Eilmeldung: Wie IGN soeben mit Berufung auf interne Quellen enthüllt hat, wird die Führungsebene von Xbox ausgetauscht. Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, geht demnach nach 38 Jahren im Unternehmen ab dem 23. Februar 2026 in den Ruhestand.

Zudem tritt Sarah Bond gleichzeitig als Xbox-Präsidentin mit sofortiger Wirkung zurück. Bond wurde lange als direkte Nachfolgerin von Spencer gehandelt.

Die neue Xbox-Führungsebene

Den Posten von Spencer als CEO von Microsoft Gaming übernimmt Asha Sharma, die aktuell als Präsidentin von CoreAI, der Forschungs- und Entwicklungsorganisation innerhalb von Microsoft arbeitet.

Eng an ihre Seite soll laut IGN Matt Booty, der aktuelle Leiter der Xbox Game Studios, rücken, der zum Chief Content Officer befördert wird.

19:01 Was ist nur bei Xbox los? Vom einstigen Spiele-Retter zum Weltmeister im Einstampfen und Rausschmeißen

Statement von Microsoft zur Neubesetzung

IGN liegt zudem dank interner Quellen unter anderem eine E-Mail von Microsoft-CEO Satya Nadella vor, in der es unter anderem heißt:

"Ich möchte Phil für seine außergewöhnliche Führungsstärke und Partnerschaft danken. In seinen über 38 Jahren bei Microsoft, davon 12 Jahre als Leiter des Gaming-Bereichs, hat Phil maßgeblich dazu beigetragen, unser Angebot und unsere Arbeitsweise zu verändern."

Die vollständige Mail von Nadella, so wie weitere Mails von Phil Spencer, Asha Sharma und Matt Booty sind ebenfalls auf IGN zu finden.

Von links nach rechts: Asha Sharma (CEO Microsoft Gaming) und Matt Booty als neuer Chief Content Officer. (Bildquelle IGN)

Rücktritt von Spencer seit Monaten geplant

Wie aus der Mail von Phil Spencer (58) hervorgeht, stand sein Weg in den Ruhestand seit Herbst 2025 fest. Zu dem Zeitpunkt wurde die Entscheidung an Microsoft-CEO Satya Nadella herangetragen:

"Im vergangenen Herbst teilte ich Satya mit, dass ich überlege, kürzerzutreten und ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Von diesem Moment an waren wir uns einig, diesen Übergang bewusst zu gestalten, Stabilität zu gewährleisten und das von uns geschaffene Fundament zu stärken. "

Vor wenigen Minuten schrieb Spencer zudem ein ausführliches Statement via Bluesky:

Spencer war seit 2014 Leiter von Xbox und wurde 2022 in die Position des CEO von Microsoft Gaming befördert. Er übernahm nur wenige Monate nach Launch der Xbox One das Ruder und konnte vor allem die Ära der Xbox Series X/S samt der Akquise von Bethesda und Activision Blizzard maßgeblich prägen.

Keine weiteren Entlassungen geplant: Wie Matt Booty zudem in seinem Statement angibt, soll es zu keinen organisatorischen Veränderungen für die hauseigenen First-Party-Studios als direkte Folge der Neubesetzung der Führungsebene kommen.

Wie sind eure Gedanken zum Rücktritt von Phil Spencer und Sarah Bond und welche Zukunft seht ihr für Xbox unter der Leitung von Asha Sharma?