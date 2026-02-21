PS Plus im März 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Es ist mal wieder so weit: Die PlayStation Plus Essential-Spiele des März 2026-Aufgebots werden bald enthüllt. Hier sind Termin und Uhrzeit der Ankündigung.

Linda Sprenger
21.02.2026 | 06:00 Uhr

In wenigen Tagen werden die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat März 2026 enthüllt.

Der März naht und damit können wir uns (hoffentlich) auf frühlingshaftes Wetter einstellen. Wobei das noch ziemlich weit weg erscheint, wenn wir so auf die vereisten Straßen Berlins schauen. Na ja, wie dem auch sei: Sicher ist hingegen, dass Sony am kommenden Mittwoch die PS Plus Essential-Spiele des März-Aufgebots verkündet. Wir haben wie immer den Termin und die Uhrzeit für die Ankündigung für euch parat.

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Spiele für den Monat März 2026 enthüllt

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im März 2026*:

  • voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 25. Februar 2026
  • voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Video starten 36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der Essential-Spiele im PlayStation Store:

  • voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 03. März 2026
  • voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 11/12 Uhr mittags

*Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Essential-Spiele am ersten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Bei 17:30 Uhr handelt es sich um Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Spiele für den PlayStation Plus-Service.

Bis dahin habt ihr noch Zeit, euch die Essential-Spiele des Monats Februar zu schnappen, falls ihr das noch nicht getan habt. Zur Erinnerung: Diese Spiele werden am 03. März von den neuen Essential-Spielen ersetzt:

Dabei solltet ihr euch insbesondere Subnautica: Below Zero anschauen, das euch Kollegin Annika in ihrem Artikel noch einmal ausführlich vorstellt:

Mehr zum Thema
Dieses neue PS Plus-Spiel ist perfekt, wenn ihr richtig tief in eine Welt eintauchen wollt - wortwörtlich
von Annika Bavendiek
Dieses neue PS Plus-Spiel ist perfekt, wenn ihr richtig tief in eine Welt eintauchen wollt - wortwörtlich

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo und liebäugelt damit? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welches Spiel oder welche Spiele wünscht ihr euch im März bei PlayStation Plus Essential? Gebt uns unten doch mal euren Tipp ab!

